Mulino promueve en Grecia el fortalecimiento del registro naviero panameño

Mulino destacó la relevancia del sector naviero griego para Panamá, al señalar que este conglomerado representa aproximadamente 500 barcos inscritos bajo bandera panameña.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con la comunidad de armadores griegos y representantes del sector marítimo de alto nivel, ante quienes presentó la estrategia que impulsa Panamá para fortalecer el valor de su bandera como Registro de Naves y consolidarse como uno de los principales competidores mundiales en el abanderamiento de embarcaciones.

Durante el encuentro, realizado en el marco de su gira oficial por Grecia, Mulino destacó la relevancia del sector naviero griego para Panamá, al señalar que este conglomerado representa aproximadamente 500 barcos inscritos bajo bandera panameña y participa en más del 20% del transporte marítimo de carga a nivel mundial.

“El sector marítimo griego es de gran importancia para Panamá por su peso en la industria naviera internacional y por la significativa presencia que mantiene dentro de nuestro registro”, destacó el mandatario al hacer un balance de sus primeros tres días de agenda oficial en territorio helénico.

Mulino explicó que, además de reunirse con representantes de la industria marítima, sostuvo encuentros con el presidente y el primer ministro de Grecia, con quienes abordó temas relacionados con la situación geopolítica internacional y los desafíos que enfrenta actualmente el sector marítimo.

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“También expusimos el deseo de Panamá de unificar criterios para una colaboración marítima y comercial más efectiva”, manifestó el jefe del Ejecutivo.

Uno de los temas abordados durante la reunión con los armadores fue la situación de los barcos panameños en China. Sobre este asunto, Mulino indicó que Panamá y China han acordado impulsar mecanismos de trabajo que permitan atender las inquietudes existentes.

“Nos hemos comprometido, a partir de la reunión que sostuvieron los cancilleres de China y Panamá, a llevar mecanismos proactivos para ir solucionando este problema”, señaló.

En la reunión también participaron el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, y el director general de Marina Mercante de la Autoridad Marítima de Panamá, Ramón Franco, quienes expusieron las acciones que desarrolla el país para fortalecer su plataforma logística y marítima.

Icaza presentó diversos proyectos de infraestructura y modernización que impulsa el Gobierno Nacional, entre ellos las mejoras previstas para el Aeropuerto Internacional de Tocumen, nuevas concesiones portuarias promovidas por la Autoridad Marítima de Panamá, la rehabilitación de la carretera Panamericana, la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal y varias iniciativas estratégicas lideradas por la Autoridad del Canal de Panamá.

Entre estas últimas mencionó el proyecto del lago de Río Indio y la ampliación del corredor logístico que conectará el Puente Centenario con el Puente Atlántico, iniciativas que buscan reforzar la competitividad logística del país.

Por su parte, Franco abordó temas relacionados con la eficiencia sostenible del registro naviero panameño, los retos regulatorios que enfrenta la industria marítima internacional y las ventajas competitivas que ofrece Panamá como bandera de registro.

La agenda del presidente continuará este jueves con reuniones adicionales junto a empresarios navieros y su participación en una recepción con miembros de la comunidad marítima internacional, autoridades del Gobierno griego y representantes del sector privado, con el objetivo de seguir fortaleciendo la posición de Panamá como líder marítimo y logístico a nivel global.