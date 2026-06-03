Mulino firma en Grecia acuerdo que abrirá plazas de empleo y capacitación para marinos panameños

El memorando establece un marco de cooperación para facilitar el acceso de cadetes y oficiales panameños a plazas de trabajo a bordo de estas embarcaciones.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, participó este miércoles como testigo de honor en la firma de un Memorando de Entendimiento entre la empresa panameña Nautilus Manning Agency, S.A. y la naviera griega Tsakos Shipping & Trading, acuerdo orientado a generar nuevas oportunidades de empleo y capacitación para marinos panameños en la flota internacional.

Durante el acto, los propietarios de Tsakos Shipping & Trading, Panagiotis Tsakos y Nikolas Tsakos, informaron al presidente y a la delegación oficial panameña que cuatro buques panamax actualmente en construcción, con entrega prevista para 2028, serán registrados bajo bandera panameña.

El memorando establece un marco de cooperación para facilitar el acceso de cadetes y oficiales panameños a plazas de trabajo a bordo de estas embarcaciones, así como para desarrollar programas de formación y capacitación marítima especializada dirigidos a la gente de mar panameña. El objetivo es preparar al capital humano nacional para desempeñarse en los distintos tipos de buques que opera la naviera griega, elevando sus niveles de competencia técnica y competitividad profesional.

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Nautilus Manning Agency, S.A. es una empresa panameña especializada en el reclutamiento y gestión de personal marítimo para la industria naviera internacional.

Confianza en el Canal y en el registro panameño

El ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, quien acompaña al mandatario en la visita oficial, calificó la decisión de Tsakos como una muestra de respaldo al Registro de Buques de Panamá. "Estos cuatro buques están siendo diseñados con dimensiones panamax, lo que demuestra la confianza de esta empresa y de la industria marítima internacional en la ruta del Canal de Panamá y en el papel estratégico que continúa desempeñando nuestro país en el comercio mundial", señaló.

La firma se enmarca en la visita oficial de Mulino a Grecia, del 1 al 6 de junio, que incluye su participación en la apertura de Posidonia 2026, uno de los encuentros internacionales más importantes del sector marítimo y naviero.