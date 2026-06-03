Construcción del cuarto puente avanza con un 37% de ejecución y apunta a concluir en 2028

La inversión total del proyecto supera los 2,600 millones de dólares. El ministro aseguró que, por el momento, no se contemplan nuevas adendas relacionadas con costos o plazos de ejecución.

La construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá registra un 37% de avance, según detalló el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante un recorrido por el proyecto, una de las principales obras de infraestructura que busca mejorar la movilidad entre Panamá Oeste y la capital.

Los trabajos incluyen avances en distintos frentes de construcción, entre ellos el área de cerro Sosa, donde se desarrollan labores de excavación y la construcción de estructuras que formarán parte del acceso al puente.

El director del proyecto, Manuel Alvarado, explicó que actualmente se avanza en la construcción de las fundaciones principales del puente, así como en las fundaciones de los viaductos y del intercambiador del lado oeste.

“Llevamos un 37% en este proyecto, esta megaobra. Estamos avanzando en todo lo que es la construcción de las fundaciones principales del puente y también en las fundaciones de los viaductos y el intercambiador del oeste”, indicó.

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Añadió que próximamente iniciarán los trabajos en el intercambiador del lado este, luego de la firma de una adenda que permitirá convertir esta infraestructura en uno de los intercambiadores más importantes del país y de la región.

En el área visitada durante el recorrido se construyen las columnas del viaducto que conectará con el puente principal. Según explicó el funcionario, ya se han completado 12 de las 19 columnas previstas para este sector.

“Aquí llevamos alrededor de 12 columnas realizadas de un total de 19 columnas que tenemos que realizar en esta área y el porcentaje de avance aquí probablemente estamos alrededor de un 50%”, detalló.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, destacó que la obra también tiene un impacto importante en la generación de empleos, con 2,000 plazas de empleo directas y 4,000 indirectas. "Sin embargo, estamos estimando que para dentro de seis meses tendremos 3,000 empleos directos y 6,000 indirectos”, señaló.

La inversión total del proyecto supera los 2,600 millones de dólares. El ministro aseguró que, por el momento, no se contemplan nuevas adendas relacionadas con costos o plazos de ejecución.

“Estamos empeñados en que el proyecto termine en diciembre del 2028 sin más adendas de costo y sin más extensiones de tiempo”, afirmó.

Reiteró que, una vez entre en funcionamiento, el Cuarto Puente contará con un sistema de peaje destinado al mantenimiento de la estructura.

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“Un puente de esta magnitud, de esta envergadura, necesita mantenimiento y son mantenimientos especializados. Se necesita recoger el peaje para dichos mantenimientos”, explicó el titular del MOP al justificar el cobro del peaje.

De acuerdo con el cronograma oficial, la megaobra mantiene como fecha de culminación diciembre de 2028, cuando se espera que contribuya a mejorar la movilidad de miles de personas que diariamente se desplazan entre Panamá Oeste y la ciudad de Panamá.

Información de Luis de Jesús Mendoza