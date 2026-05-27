Mulino anuncia expulsión de ingenieros extranjeros vinculados a agresión contra trabajadores panameños del Cuarto Puente

Durante un acto de graduación en Darién , el mandatario reiteró que Panamá es un país “ abierto e integrador ”, pero dejó claro que los extranjeros deben cumplir con las leyes nacionales, contar con permisos de trabajo y respetar los valores y tradiciones del país.

Metetí, Darién/El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la cancelación del estatus migratorio y la expulsión de Panamá de los ingenieros extranjeros vinculados a la agresión contra trabajadores panameños en el proyecto del Cuarto Puente.

Durante un acto de graduación en Darién, el mandatario reiteró que Panamá es un país “abierto e integrador”, pero dejó claro que los extranjeros deben cumplir con las leyes nacionales, contar con permisos de trabajo y respetar los valores y tradiciones del país.

“Anuncio que, en cumplimiento de la ley panameña, hemos decidido cancelar el estatus migratorio y expulsar de Panamá a los ingenieros del Cuarto Puente que agredieron a los trabajadores panameños. Eso no es aceptable y no lo permitiré”, manifestó Mulino.

El presidente también aseguró que mantendrá una postura firme frente a situaciones similares.

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“No me tiembla el pulso para deportar o expulsar a extranjeros que no respeten a Panamá y a su pueblo”, afirmó, recordando además que el año pasado fueron deportados dos ciudadanos venezolanos tras una agresión contra un trabajador panameño en Capira.

Las declaraciones del mandatario surgen luego del incidente reportado en el proyecto del Cuarto Puente, donde presuntamente un colaborador extranjero agredió a trabajadores panameños.

Tras el hecho, el Consorcio Panamá Cuarto Puente informó mediante un comunicado que decidió despedir de manera inmediata al colaborador involucrado, luego de concluir una investigación interna relacionada con lo ocurrido el pasado 22 de mayo.

La empresa señaló que la medida responde a su política de “cero tolerancia” frente a conductas que atenten contra la integridad física, la dignidad y el respeto dentro del entorno laboral.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral confirmó que, tras conversaciones con el consorcio, se inició el proceso de repatriación del excolaborador extranjero involucrado en el incidente.

La entidad también enfatizó que la mano de obra panameña “debe ser respetada” y aseguró que continuará actuando dentro del marco legal en defensa de los trabajadores nacionales.

Con información de Luis De Jesús Mendoza