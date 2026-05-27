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Panamá/El mediocampista panameño Adalberto "Coco" Carrasquilla arribó la mañana de este miércoles a suelo patrio, junto a su familia, procedente de la Ciudad de México.

El jugador se trasladó de inmediato al hotel de concentración de la Selección de Panamá para iniciar su proceso de recuperación y ponerse bajo las órdenes del técnico Thomas Christiansen.

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Aunque el arribo del volante estaba programado para el día anterior, un contratiempo de último momento relacionado con sus mascotas postergó el viaje.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, la logística familiar se dividió para agilizar la salida: su esposa e hijos abandonaron las instalaciones por la Terminal 2 y el futbolista salió por la Terminal 1 a las 6:40 a.m., dirigiéndose directamente a la concentración del equipo.

Carrasquilla sufrió una lesión en una de sus piernas durante el partido de vuelta que su equipo, los Pumas de la UNAM, disputaron ante Cruz Azul el pasado domingo 24 de mayo.