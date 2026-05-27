Mundial 2026| Selección de Panamá continúa sus entrenamientos en el CAR de la Federación

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Mundial 2026| Selección de Panamá continúa sus entrenamientos en el CAR de la Federación / TVMAX
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27 de mayo 2026 - 12:52

Panamá/La selección panameña se trasladó al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol en Burunga, Arraiján, para su segundo día de prácticas previas al partido amistoso ante Brasil del 31 de mayo.

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