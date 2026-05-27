EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La selección panameña se trasladó al Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol en Burunga, Arraiján, para su segundo día de prácticas previas al partido amistoso ante Brasil del 31 de mayo.