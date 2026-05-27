EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Este miércoles la selección de Panamá entrenó en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol, César Blackman jugador del Slovan Bratislava conversó con nuestro enviado especial David Peña y se refirió al momento que pasa el grupo y las expectativas que se tienen para el partido ante Brasil el domingo 31 de mayo.