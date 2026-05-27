Café 100% panameño certificado con Sello Rainforest Alliance llega a McDonald’s Panamá

Café de Eleta se convierte en la primera finca cafetera panameña en obtener el sello Rainforest Alliance , elevando los estándares del sector cafetalero y fortaleciendo la cadena de valor local.

Ciudad de Panamá, Panamá/McDonald’s Panamá servirá café 100% panameño certificado con el sello Rainforest Alliance, resultado de una alianza entre Arcos Dorados y Café de Eleta. Este avance refuerza el compromiso de la marca con el desarrollo de proveedores panameños capaces de cumplir estándares internacionales de calidad, trazabilidad y sostenibilidad.

Con este avance, Arcos Dorados apoyó a Café de Eleta a convertirse en la primera finca cafetera panameña en obtener el sello Rainforest Alliance, una certificación internacional representada por la rana verde que funciona como garantía de sostenibilidad. Este sello indica que el café proviene de una finca comprometida con prácticas agrícolas responsables y resilientes al clima, orientadas a proteger la biodiversidad, promover los derechos humanos y mejorar los medios de vida de las comunidades vinculadas a la producción. Este logro representa un paso relevante para la industria cafetera nacional, al demostrar la capacidad de los productores panameños de cumplir con estándares globales, elevar su competitividad y fortalecer la cadena de valor local.

“En McDonald’s creemos que impulsar proveedores locales implica acompañarlos en el proceso de cumplir estándares que les permitan crecer y ser competitivos. La incorporación de café 100% panameño es reflejo de cómo la calidad y la exigencia se convierten en oportunidades para el desarrollo de talento y producción panameña”, señaló Loney Armijo, Managing Director de Arcos Dorados Panamá.

Café de Eleta distribuirá a McDonald’s Panamá Café Amistad, producido en las tierras altas de Chiriquí. Este café destaca por su perfil de calidad, resultado de condiciones óptimas de cultivo, procesos cuidadosos y un enfoque integral en sostenibilidad, permitiendo que más consumidores accedan a un producto de origen local que cumple con estándares internacionales.

“Para Café de Eleta, obtener la certificación Rainforest Alliance representa la validación de años de trabajo enfocados en calidad, responsabilidad ambiental y social, y producción bajo estándares internacionales. Este logro demuestra que la industria cafetera panameña puede competir con excelencia, trazabilidad y sostenibilidad. Colaborar con Arcos Dorados nos permite llevar Café Amistad, producido en las tierras altas de Chiriquí, a miles de consumidores, reafirmando que Panamá cuenta con tierra, talento, tecnología y manejo responsable para ofrecer un café de clase mundial”, señaló Yolanda Eleta, Vicepresidenta de Café de Eleta.

Con la incorporación de Café de Eleta como proveedor oficial de café, McDonald’s Panamá alcanza un 55% de proveedores panameños. Este resultado refleja una relación de largo plazo con empresas panameñas, construida por más de cinco décadas, y reafirma el compromiso de la marca con una cadena de valor que impulsa calidad, mejora continua y desarrollo económico local.