EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El defensor panameño Edgardo Fariña, actual jugador del FC Pari Nizhny Novgorod de la Liga Premier de Rusia, reconoció sentirse agradecido tras ser incluido en la lista oficial de convocados de la selección de Panamá para la Copa Mundial de la FIFA 2026, luego de atravesar varios meses de recuperación por lesión que limitaron su participación durante gran parte de la temporada europea.

Las declaraciones del zaguero se dieron en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Panameña de Fútbol (FPF), ubicado en Burunga, provincia de Panamá Oeste, durante la concentración del conjunto dirigido por Thomas Christiansen previo al amistoso internacional frente a Selección de Brasil, programado para el próximo 31 de mayo en el histórico estadio Maracaná.

Fariña, quien logró consolidarse en el fútbol ruso antes de sufrir molestias físicas que frenaron su continuidad, señaló que esta convocatoria representa una recompensa al esfuerzo realizado durante el proceso de recuperación. El defensor trabajó durante varios meses para volver a ritmo competitivo y mantenerse en consideración del cuerpo técnico de la selección panameña, que afrontará su segunda participación en una Copa del Mundo tras lo realizado en Rusia 2018.

El central panameño también destacó el respaldo recibido tanto por parte del cuerpo médico de su club como de la Federación Panameña de Fútbol, asegurando que nunca perdió la confianza de regresar a las canchas y volver a vestir la camiseta nacional en una competencia de máxima exigencia.

La presencia de Edgardo Fariña en la convocatoria genera expectativas dentro del entorno de la selección de Panamá, principalmente por su capacidad física, juego aéreo y experiencia internacional adquirida en el fútbol europeo. Bajo el mando de Thomas Christiansen, Panamá buscará llegar en las mejores condiciones al Mundial 2026, torneo donde compartirá el Grupo L junto a Selección de Inglaterra, Selección de Croacia y Selección de Ghana.

Además del compromiso ante Brasil, la selección panameña continuará su preparación con entrenamientos en el CAR de Burunga y otros partidos amistosos antes del inicio de la máxima cita del fútbol mundial.