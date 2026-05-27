Mundial 2026| Luis "Manotas" Mejía: estado del portero panameño tras salir de la cancha en juego de Copa Libertadores

EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo desde las 3:00 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/ Luis "Manotas" Mejía tuvo una dolencia que le impidió continuar en el partido que su equipo, el Nacional de Montevideo (Uruguay), disputó el 26 de mayo con el club chileno Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Este miércoles se dieron más detalles de lo ocurrido con el portero que fue convocado para integrar la Selección de Panamá en el Mundial 2026.

Ricardo Icaza, periodista y presentador de TVMAX Deportes, citó un informe desde Uruguay que precisa que Mejía sufrió una molestia muscular en ese encuentro.

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"Desde Uruguay nos informan que lo de Luis Mejía fue una pequeña molestia por acumulación de partidos", plasmó Icaza en su cuenta de X.

La dolencia no será impedimento para que el portero se integre a la selección panameña. Sin embargo se descarta su participación en el partido amistoso contra Brasil, previsto a realizarse el domingo 31 de mayo.

"En medio de esa precaución viajará a Panamá para realizar fortalecimiento y no viajará para el partido ante Brasil", agregó Icaza.

Mejía, quien es el portero titular de Nacional, jugó el primer tiempo del encuentro entre Nacional y Coquimbo Unido. Al minuto 46 de ese cotejo, fue sustituido por Ignacio Suárez.

El club de la capital uruguaya ganó el partido por 1 a 0 y aseguró su presencia en los playoffs de la Copa Sudamericana.