México y EEUU inician negociaciones para revisar su tratado de libre comercio

Esta primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes. La segunda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington y la última está programada para el 20 de julio en Ciudad de México.

México y Estados Unidos iniciaron este miércoles las negociaciones formales del tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), en medio de presiones arancelarias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Según el texto fundador del acuerdo, en el que también participa Canadá, la revisión tripartita debía concluir el próximo 1 de julio. Sin embargo, los equipos negociadores de Estados Unidos y México acordaron extender las conversaciones hasta el 20 del mismo mes.

El T-MEC debe revisarse cada seis años y resulta vital para la economía mexicana, ya que Estados Unidos es su principal socio comercial y destino de más del 80% de sus exportaciones.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, afirmó en conferencia de prensa que “los ánimos son muy buenos” para la negociación y destacó que el hecho de contar ya con un calendario demuestra la importancia que Washington le da al proceso.

Esta primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes. La segunda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington y la última está programada para el 20 de julio en Ciudad de México.

La oficina comercial de Estados Unidos detalló que su delegación será encabezada, a partir del jueves, por el representante comercial adjunto Jeff Goettman.

Ebrard señaló además que México insistirá en la eliminación de los aranceles en los sectores automotriz y del acero, considerados estratégicos para las exportaciones mexicanas.

“En un enfoque sistémico no debería haber aranceles entre nosotros. Para nosotros sería muy importante lograr eso”, expresó el funcionario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto un arancel generalizado del 50% al acero, aluminio y cobre, medidas que también afectan a sus socios comerciales.

La industria automotriz mexicana, una de las principales beneficiadas por el T-MEC, ha sido sometida a una revisión exhaustiva para determinar qué piezas, según su origen, deben pagar el arancel del 25% impuesto por Washington.

Optimismo ante la revisión

El acuerdo comercial entre los tres países será revisado este año por primera vez desde su entrada en vigor en 2020.

Un comunicado de la Secretaría de Economía indicó que las partes buscarán “identificar resultados concretos en beneficio de la región”.

Según el documento, “México y Estados Unidos reafirmaron su compromiso de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral en favor de una América del Norte más integrada, dinámica y robusta”.

Consultada sobre el proceso durante su conferencia matutina, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, expresó su confianza en que ambas naciones lograrán un entendimiento.

“Va a ser muy buen diálogo”, aseguró.

No obstante, Trump ha señalado en reiteradas ocasiones que el T-MEC no ha beneficiado suficientemente a la economía estadounidense e incluso ha amenazado con retirar a su país del pacto.

Tensiones paralelas

Las negociaciones también avanzan en medio de tensiones bilaterales en materia de seguridad.

Por un lado, la justicia estadounidense solicitó a finales de abril la captura con fines de extradición de 10 políticos oficialistas mexicanos, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses los acusan de presuntos vínculos con la organización criminal liderada por Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La solicitud es evaluada por la Fiscalía General mexicana, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido pruebas contundentes al gobierno estadounidense.

Otro foco de tensión son los reclamos presentados por México a Washington tras conocerse la participación de agentes de la CIA en operativos antidrogas realizados junto a autoridades del estado de Chihuahua. El caso salió a la luz después de un accidente ocurrido el 19 de abril, en el que murieron dos agentes.