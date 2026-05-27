¡Atención! Precios de la gasolina y el diésel tendrán una leve disminución a partir del viernes

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 13 de junio, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La Secretaría de Energía anunció una leve disminución en los precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir de este viernes 29 de mayo.

Según el ajuste oficial, la gasolina de 95 octanos registrará una disminución de 0.02 centavos, por lo que su precio quedará en 1.34 por litro. En tanto, la gasolina de 91 octanos bajará 0.03 centavos, situándose en 1.25 por litro.

Por su parte, el diésel bajo en azufre tendrá una reducción de 0.04 centavos, alcanzando un precio de 1.28 por litro.

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En la ciudad de Panamá, los precios máximos por litro quedaron establecidos de la siguiente manera:

Gasolina de 95 octanos: B/.1.34

B/.1.34 Gasolina de 91 octanos: B/.1.25

B/.1.25 Diésel: B/.1.28

Las nuevas tarifas se mantendrán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 13 de junio, cuando se realice la próxima actualización de precios.

La variación en el costo de los combustibles responde, en gran medida, al comportamiento del mercado internacional del petróleo, donde factores como la reducción de la oferta y la volatilidad geopolítica influyen directamente en los costos.