Héctor Brands seguirá en prisión preventiva por presunto enriquecimiento ilícito

El caso contra Brands salió a la luz en diciembre de 2025, cuando fue aprehendido durante la operación “Bávaro”, desarrollada por el Ministerio Público y la Policía Nacional en distintos puntos del país.

El exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, continuará detenido provisionalmente luego de que un tribunal mantuviera la medida cautelar durante una audiencia de revisión solicitada por la defensa.

La decisión se dio tras los argumentos presentados por la Fiscalía Segunda de Delitos contra la Delincuencia Organizada del Ministerio Público, que investiga a Brands por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, la fiscalía logró sustentar la necesidad de mantener la detención provisional mientras avanzan las investigaciones relacionadas con movimientos financieros millonarios, empresas vinculadas y contratos con el Estado.

Detalles del caso

El caso contra Brands salió a la luz en diciembre de 2025, cuando fue aprehendido durante la operación “Bávaro”, desarrollada por el Ministerio Público y la Policía Nacional en distintos puntos del país.

En ese momento, las autoridades informaron que las investigaciones apuntaban a presuntas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos y transferencias bancarias vinculadas a sociedades comerciales asociadas al exdirector de Pandeportes.

Durante las primeras audiencias, la Fiscalía reveló que una auditoría forense de la Contraloría General de la República detectó un supuesto incremento patrimonial injustificado por más de $649 mil entre 2019 y 2024. Además, se mencionaron transferencias millonarias entre empresas como Service Solutions, S.A. y Multiservicios Modernos, presuntamente relacionadas con contratos estatales.

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Las pesquisas también alcanzaron a familiares y personas cercanas al exdiputado. Algunos recibieron medidas cautelares de arresto domiciliario, reporte periódico o mantienen investigaciones abiertas por presunto blanqueo de capitales.

En abril de este año, un juez de garantías también avaló la aprehensión de bienes muebles, inmuebles y cuentas bancarias vinculadas a Brands y otros investigados, como parte de las medidas cautelares reales solicitadas por el Ministerio Público.

La investigación continúa en fase de instrucción mientras las autoridades intentan determinar el origen y destino de los fondos bajo sospecha.