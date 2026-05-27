Panamá establece nuevos requisitos fitosanitarios para importar árboles de Navidad y uvas frescas

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario aprobó nuevas resoluciones que establecen requisitos fitosanitarios para la importación de árboles de Navidad procedentes de Estados Unidos y uvas frescas originarias de Egipto.

Ciudad de Panamá/ La Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV) del Ministerio de Desarrollo Agropecuario aprobó nuevas resoluciones que establecen requisitos fitosanitarios para la importación de árboles de Navidad procedentes de Estados Unidos y uvas frescas originarias de Egipto, con el objetivo de prevenir la introducción de plagas al territorio nacional.

Las medidas fueron publicadas en Gaceta Oficial mediante las resoluciones DNSV-FF-N° 019 y DNSV-FF-N° 020, ambas del 23 de septiembre de 2025, y la resolución DNSV-C-N° 420 del 6 de abril de 2026.

Árboles de Navidad bajo estricta vigilancia

Las resoluciones relacionadas con árboles de Navidad aplican para ejemplares de la especie Abies spp. provenientes de Carolina del Norte y Oregón, en Estados Unidos, destinados a fines ornamentales.

Entre los requisitos generales, la DNSV estableció que cada envío deberá contar con licencia fitozoosanitaria de importación vigente y certificado fitosanitario emitido por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de origen.

Además, los árboles deberán ingresar libres de suelo y embalados con materiales inertes que no representen riesgo de dispersión de plagas.

La normativa también exige que todos los sitios de producción autorizados estén registrados ante el USDA APHIS y permanezcan bajo programas de vigilancia fitosanitaria durante todo el proceso productivo.

En el caso de los árboles provenientes de Oregón, el certificado fitosanitario deberá indicar que el envío está libre de plagas como Adelges piceae, Monochamus scutellatus, Choristoneura fumiferana, Pissodes strobi, Lymantria dispar y Orgyia pseudotsugata.

Mientras tanto, para los árboles originarios de Carolina del Norte, las autoridades exigirán que estén libres de Adelges piceae, Lymantria dispar y Pissodes strobi.

Otra de las disposiciones establece que los árboles deberán someterse a procesos de agitación mecánica antes del embarque. Los ejemplares de hasta 10 pies deberán ser agitados durante al menos 10 segundos y los de mayor tamaño durante 15 segundos o más.

Asimismo, los centros de acopio deberán cumplir con estrictas medidas de bioseguridad, entre ellas separación física de otros productos, ausencia de iluminación nocturna para evitar atracción de insectos y limpieza y desinfección de contenedores antes del embarque.

La DNSV también informó que en los puntos de entrada al país se inspeccionará entre el 20 % y 40 % de los contenedores de manera aleatoria. En caso de detectarse plagas cuarentenarias o presencia de suelo, el envío podrá ser rechazado o sometido a tratamiento fitosanitario.

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Uvas frescas procedentes de Egipto

Por otro lado, la resolución DNSV-C-N° 420 establece nuevos requisitos fitosanitarios para la importación de uvas frescas (Vitis vinifera) procedentes de Egipto, destinadas al consumo humano o transformación.

La normativa señala que las uvas deberán haber sido cultivadas y embaladas en Egipto, además de proceder de áreas oficialmente registradas y sometidas a programas de manejo fitosanitario supervisados por la Organización Nacional de Protección Fitosanitaria del país de origen.

El certificado fitosanitario deberá indicar que el envío fue inspeccionado y encontrado libre de las plagas Cryptoblabes gnidiella y Lobesia botrana.

Entre las medidas generales, se establece que los productos deberán ingresar en empaques nuevos y resistentes, libres de suelo, insectos vivos y otros contaminantes biológicos, químicos o físicos.

Los contenedores también deberán ser lavados, desinfectados y sellados en origen para garantizar la integridad del envío durante el traslado hacia Panamá.

La resolución añade que, al ingresar al país, los cargamentos estarán sujetos a inspección y muestreo por parte de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria para la realización de análisis de laboratorio, cuyos costos deberán ser asumidos por el importador.