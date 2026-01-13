MIDA refuerza vigilancia fitozoosanitaria en áreas cercanas al Canal de Panamá

El objetivo es garantizar una respuesta rápida y efectiva ante posibles riesgos fitozoosanitarios que puedan afectar la producción agropecuaria del país.

Durante el año 2025, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), bajo la administración del ministro Roberto Linares, intensificó las acciones de detección temprana de plagas y la atención oportuna de la población animal en la Zona de Protección Fitozoosanitaria, ubicada estratégicamente a ambos lados del Canal de Panamá.

Estas labores fueron ejecutadas por personal especializado de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria y forman parte del sistema preventivo nacional, cuyo objetivo es garantizar una respuesta rápida y efectiva ante posibles riesgos fitozoosanitarios que puedan afectar la producción agropecuaria del país.

En el componente fitosanitario, se mantuvieron activas 4,092 trampas, a través de las cuales se realizaron 2,486 inspecciones para la detección de insectos de interés cuarentenario. Adicionalmente, se reinstalaron 362 trampas con el fin de asegurar la continuidad y efectividad del monitoreo.

Entre las principales herramientas utilizadas para la vigilancia se destacan 1,142 lamillas, 664 trampas tipo trogotrampas y 431 trampas multiembudo, consideradas clave para la detección y el control oportuno de plagas.

El trabajo en campo incluyó la atención directa a productores mediante 486 visitas de colecta realizadas por el área fitosanitaria, como parte del sistema de fincas centinelas. Estas acciones permitieron mantener un seguimiento constante del estatus sanitario y fortalecer la detección temprana de plagas de importancia cuarentenaria.

En el ámbito zoosanitario, el MIDA efectuó 445 visitas a fincas, durante las cuales se brindó atención a un total de 12,464 animales. Las aves de traspatio concentraron la mayor asistencia con 5,624 atenciones, seguidas por los bovinos con 2,896 y los porcinos con 2,584. También se atendieron equinos, ovinos, caprinos, animales de compañía y otras especies.

La Zona de Protección Fitozoosanitaria, que comprende áreas de las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, no solo desarrolla labores técnicas, sino que también cumple un papel activo en la capacitación y sensibilización. Durante 2025 se llevaron a cabo jornadas formativas dirigidas a puertos, bodegas, recintos, comunidades y empresas.

Como parte de este esfuerzo integral, se otorgaron certificaciones de apoyo al programa y se promovieron actividades comunitarias orientadas a fortalecer la corresponsabilidad en la protección y sanidad agropecuaria del país.