Productores de Chiriquí reciben certificación de 'Buenas Prácticas Agrícolas' del MIDA

David, Chiriquí/Un paso importante hacia una agricultura más segura y sostenible se dio en la provincia de Chiriquí, donde 16 productores recibieron por primera vez en el país la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), un reconocimiento que acredita que sus fincas cumplen con estándares de calidad, inocuidad y responsabilidad ambiental.

La entrega de los certificados se realizó durante un acto oficial encabezado por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, quien subrayó que esta certificación representa un sello de confianza que garantiza que los alimentos llegan al consumidor bajo condiciones seguras y sostenibles.

“El impacto de cada finca certificada se refleja en la credibilidad de toda la producción nacional”, destacó Linares durante el evento. Las Buenas Prácticas Agrícolas están establecidas en la Ley 11 del 15 de abril de 2016, que regula y supervisa la producción agropecuaria bajo criterios de seguridad alimentaria, protección ambiental y bienestar laboral. Este marco legal define los requisitos que deben cumplir las fincas para acceder a la certificación.

De acuerdo con el director nacional de Sanidad Vegetal del MIDA, Emmeris Quintero, esta es la primera vez que se realiza una certificación de este tipo en Panamá, lo que marca un hito para el sector agrícola.

“La aplicación de estas prácticas garantiza cultivos más seguros y permite una trazabilidad completa, desde el campo hasta la mesa del consumidor”, explicó Quintero. Los agricultores certificados coinciden en que este paso fortalece tanto la producción como la confianza del consumidor. Roberto Rodríguez, uno de los productores reconocidos, resaltó que la trazabilidad es clave para asegurar alimentos inocuos y proteger tanto al consumidor como a los trabajadores del campo.

Desde la cadena de distribución, Alex Corrales señaló que el impacto de estas certificaciones se verá reflejado directamente en la salud pública. “El mercado está cambiando y el consumidor quiere saber de dónde viene lo que compra. Obtener la certificación es solo el primer paso: lo importante es mantenerla”, advirtió.