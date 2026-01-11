Intensifican búsqueda de Luis Ortega; adulto mayor desaparecido en el sector del Lago en Cerro Azul

Panamá/Vecinos, bomberos, guardaparques del Parque Nacional Chagres y fuerzas de seguridad continúan con la búsqueda de Luis Ortega, de 73 años, quien se extravió el pasado viernes 9 de enero durante su rutina matutina en el sector del Lago de Cerro Azul, en el sector este del distrito de Panamá.

Según informó el capitán Giulio Núñez, del Cuerpo de Bomberos de Panamá, hoy se cumple el tercer día de operativos continuos en la zona. “El señor Ortega salió a caminar cerca de las 7:30 a.m. por un sendero habitual cercano al lago, acompañado de su mascota, pero nunca regresó”, explicó.

Los familiares dieron la alerta alrededor de las 10:00 a.m. del mismo día, al notar su ausencia prolongada. Desde entonces, se activó una búsqueda comunitaria que rápidamente escaló con la participación de instituciones oficiales.

“Es una persona con diabetes, aunque físicamente se encuentra en buen estado debido a su disciplina diaria con el ejercicio. Su desaparición es inusual y ha generado gran preocupación”, añadió el capitán Núñez.

Los equipos de rescate han recorrido más de 15 kilómetros diarios por terrenos montañosos, senderos remotos y zonas de difícil acceso dentro del área protegida del Parque Nacional Chagre. Hasta el momento, no se ha encontrado rastro ni del señor Ortega ni de su mascota, pero las labores continúan sin pausa.

La comunidad local ha demostrado una solidaridad ejemplar, sumándose voluntariamente a los operativos, brindando apoyo logístico y manteniendo viva la esperanza de un pronto hallazgo.

“Estamos confiados en que, con el esfuerzo conjunto, lograremos encontrarlo pronto”, aseguró Núñez, quien llamó a la ciudadanía a reportar cualquier información relevante a las autoridades.

Con información de Meredith Serracín