Activan operativo de búsqueda por adulto mayor desaparecido en Cerro Azul

Ciudad de Panamá, Panamá/Equipos del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) de Panamá Este mantienen un operativo de búsqueda en el sector del Lago de Cerro Azul, tras el reporte de un adulto mayor que salió de su vivienda a caminar con su perro y no regresó.

De acuerdo con la entidad, las labores se desarrollan en coordinación con el Cuerpo de Bomberos, guardaparques del Parque Nacional Chagres y familiares del desaparecido, quienes participan en recorridos por zonas boscosas y áreas aledañas al lago.

Las autoridades confirmaron que el adulto mayor se encontraba desorientado al momento de su desaparición, lo que ha motivado la intensificación de los operativos en el área.

Los equipos de rescate permanecen desplegados en el sitio, realizando verificaciones en senderos, márgenes del lago y sectores de difícil acceso, en un esfuerzo por dar con el paradero de la persona. El Sinaproc reiteró que ante cualquier información o emergencia, la ciudadanía puede comunicarse de inmediato al 911, línea que permanece habilitada las 24 horas.

Información en desarrollo