Hospital Nicolás A. Solano mantiene operativos sus sistemas de aire acondicionado, aclara el Minsa

A través de un comunicado emitido este sábado 10 de enero, la entidad explicó que el contrato de mantenimiento preventivo con la empresa proveedora culminó conforme a lo establecido y fue debidamente cancelado por el hospital, sin que esto implicara una suspensión del servicio.

La Chorrera, Panamá Oeste/El Ministerio de Salud (Minsa) salió al paso de versiones difundidas en redes sociales sobre un supuesto problema con el sistema de climatización del Hospital Nicolás A. Solano, ubicado en Panamá Oeste, y aseguró que el centro médico no ha sufrido interrupciones en sus servicios ni en el funcionamiento de sus equipos de aire acondicionado.

Según la Regional de Salud de Panamá Oeste, la finalización del contrato no dejó al hospital sin cobertura técnica, ya que previamente se realizaron todas las coordinaciones necesarias para garantizar la continuidad del mantenimiento de los sistemas de climatización.

El Minsa subrayó que en ningún momento el hospital ha quedado sin aire acondicionado, ni se han visto afectadas las áreas clínicas, los servicios ni la atención a los pacientes.

Asimismo, indicó que las autoridades hospitalarias tomaron previsiones antes de la salida del proveedor, con el objetivo de evitar cualquier tipo de afectación en la operatividad del nosocomio.

Finalmente, la institución reiteró que el Hospital Nicolás A. Solano mantiene sus operaciones con normalidad y que los servicios se brindan de manera segura y eficiente.