EN VIVO Béisbol Juvenil 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del viernes 9 de enero en el campeonato nacional

Panamá/La acción del béisbol juvenil continúa con la realización de su sexta jornada en la que los 12 equipos participantes saldrán en busca de la victoria.

Para esta fecha están programados los siguientes partidos:

Bocas del Toro vs Panamá Este

Después de cinco partido jugados como locales, los 'Tortugueros' bocatoreños hacen su primera visita del torneo. Su primera parada será en el estadio José De La Luz Thompson de Chepo donde les esperan los 'Potros' de Panamá Este.

Ambos equipos poseen récord de tres victorias y dos derrotas por lo que necesitan ganar para subir en la tabla de posiciones.

Coclé vs Herrera

Después de ver la luz triunfo, luego de un arranque negativo de tres derrotas consecutivas, los herreranos llegan a su casa, el estadio Claudio Nieto de Monagrillo, donde se enfrentarán a los coclesanos, campeones defensores de la categoría.

Herrera tratará de sumar una victoria que les permita ascender en la clasificación, pero Coclé no está dispuesto a ser la víctima de turno.

Chiriquí vs Colón

El estadio Justino 'Gato Brujo' Salinas de La Chorrera será el escenario de ese cotejo en el que unos colonenses necesitados de victorias enfrentarán a unos chiricanos que han mostrado un buen rendimiento en el certamen.

Aunque están en campo neutral, Colón asume la localía y espera aprovecharla ante un elenco de Chiriquí que se probará lejos de su territorio.

Panamá Metro vs Los Santos

Dos equipos que han pasado por dificultades al inicio de la competencia tendrán la oportunidad de mejorar el rumbo en un duelo que se realizará en el estadio Roberto 'Flaco Bala' Hernández de Las Tablas.

'Metrillos' y santeños han ganado dos de los cinco juegos que han realizado por lo que tratarán de salir airosos en un duelo que promete ser emocionante.

Chiriquí Occidente vs Darién

Los occidentales se han convertido en el equipo revelación del certamen. Después de varias campañas negativas, renovaron fuerzas y arrancaron el torneo con cuatro triunfos. Ahora visitan a las 'Harpías' darienitas en el Estadio de Metetí.

Darién tiene récord de una victoria y cuatro derrotas por lo que espera que el calor de hogar le dé el impulso para sumar victorias y mejorar.

Panamá Oeste vs Veraguas

Los 'Vaqueros' de Oeste están imbatibles en el torneo. En esta fecha visitan a los 'Indios' veragüenses en el estadio Omar Torrijos de Santiago.

Después de cinco triunfos sin derrotas, Panamá Oeste intentará dar un nuevo golpe para consolidar su posición de líder del certamen. Sin embargo enfrentan a un elenco de Veraguas que ha mostrado ser batallador a pesar de que su marca es de un triunfo y cuatro derrotas.

Lo que ocurra en esta fecha tendría repercusiones en la tabla de posiciones. ¿Qué equipos prevalecerán? Te estaremos informando.

Jornada anterior

Darién 4-8 Coclé

Después de sufrir dos derrotas consecutivas, la 'Leña Roja' coclesana avivó la llama y superó a las 'Harpías' darienitas en el estadio José Antonio Remón Cantera de Aguadulce.

Dereck Gómez se apuntó su segunda victoria del certamen al lanzar seis episodios en los que permitió cinco imparables, no recibió carreras, dio 10 ponches y no otorgó bases por bolas.

La derrota fue para Joseph Ríos quien toleró seis inatrapables y tres anotaciones en una labor de cuatro entradas como lanzador abridor.

Ricardo Acosta conectó dos hits en dos turnos con una carrera anotada y tres empujadas por Coclé. Aníbal Sánchez pegó de 4-2 con una remolcada, Lucas López y Johanel Roa de 3-1 cada uno.

Por Darién, Luis Rodríguez de 4-4 con dos carreras anotadas. Eliasib Fernández de 5-2 con una impulsada y Abduel Montenegro de 4-1 con una remolcada.

Panamá Este 5-11 Panamá Metro

Los 'Metrillos' ganaron su segundo partido consecutivo tras imponerse a los 'Potros' de Panamá Este en el estadio Juan Demóstenes Arosemena de la ciudad de Panamá.

El conjunto de la capital perdía por 3 carreras a 1 hasta que anotó cuatro 'rayitas' en la parte baja del quinto episodio. Luego aseguró las victoria con seis anotaciones en la séptima entrada.

Fabián Carrera fue el lanzador ganador tras un relevo de dos episodios y dos tercios en los que permitió un incogible y una carrera con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Gabriel Carrera se apuntó el descalabro al tolerar tres hits y dos anotaciones en una entrada.

Edgardo Recuero bateó de 4-3 y anotó una carrera por Panamá Metro. Pablo Arosemena pegó de 2-2 con una anotada y tres empujadas, David Murillo y Caleb Rivera de 4-2 cada uno.

Por Panamá Este, Diego Caicedo de 3-2 con tres carreras empujadas. Víctor Tello, Kenneth Belgrave y Nelson Bonilla pegaron de 3-1 cada uno.

Chiriquí 3-2 Chiriquí Occidente

Los chiricanos le propinaron a los occidentales su primera derrota del torneo al imponerse en su visita al Estadio Glorias Deportivas Baruenses de Puerto Armuelles.

El elenco visitante anotó sus tres carreras en la parte alta del segundo episodio. Esa ventaja la mantuvo a pesar del esfuerzo de los locales que marcaron una 'rayita' en el sexto y otra en el noveno.

Johan Camarena se acreditó el triunfo con una labor de cinco entradas y dos tercios en los que recibió un inatrapable y una carrera con cuatro ponches y dos bases por bolas.

Jesús González permitió dos hits y tres carreras en un episodio y un tercio por lo que se apuntó el descalabro.

Julio Avendaño pegó de 3-2 con una carrera anotada por Chiriquí. Hilder Miranda de 3-1 con una anotada y Daffir Núñez de 4-2.

Por Chiriquí Occidente, Maikel Rojas de 3-1 con una carrera anotada. Manuel Víquez de 3-1 y Jesús Arosemena de 5-2 con una empujada.

Colón 3-8 Panamá Oeste

Los 'Vaqueros' de Panamá Oeste extienden su condición de invictos a cinco victorias luego de superar a los 'Beep Beep' colonenses en el estadio Justino Salinas de La Chorrera.

Luis Navarro se apuntó la victoria al tolerar un inatrapable y una carrera con cuatro ponches y dos bases por bolas en tres episodio y dos tercios de labor como relevo.

Joel Hernández cargó con la derrota al permitir un imparable y tres carreras en un episodio.

Mildner Nieto pegó de 2-2 y anotó tres carreras por Panamá Oeste. Luis Aranda de 5-2 con tres empujadas y Luis Atencio de 5-2 con dos remolcadas.

Por Colón, Ariel Cárdenas de 2-1 con una carrera anotada. Anastacio Araúz y Santos Rodríguez de 3-1 cada uno.

Los Santos 5-3 Veraguas

Los santeños llegaron al estadio Omar Torrijos de Santiago y superaron a los 'Indios' veragüenses en su territorio.

David Rodríguez fue el serpentinero triunfador luego de una labor de dos hits y tres carreras permitidas con seis ponches propinados y cinco bases por bolas otorgadas en cuatro episodios y un tercio.

La derrota fue para Amílkar Bazán al tolerar cinco incogibles y cuatro anotaciones en seis entradas.

Jhostin Vásquez y Darian García conectaron de 4-2 y anotaron una carrera cada uno por Los Santos. José Palomino de 3-1 con una carrera anotada y una empujada y Uriel De León de 1-1.

Herrera 13-4 Bocas del Toro

Los herreranos lograron su primera victoria del certamen al superar a los 'Tortugueros' bocatoreños en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Rogelio Jaén fue el lanzador ganador al permitir cuatro imparables y una carrera con nueve ponches y una base por bola en cinco episodios y un tercio. La derrota fue para el abridor Eddie Miller.

Omar Osorio bateó de 3-3 con una carrera anotada y cuatro impulsadas por Herrera.