Bolivia vs Panamá| La 'Verde' revela convocados para partido amistoso ante la 'Sele'
Bolivia vs Panamá lo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX el domingo 18 de enero a las 4:00 p.m.
Panamá/La Selección de Bolivia reveló la lista de los jugadores que conformarán el equipo que enfrentará a sus similares de Panamá y México en los partidos amistosos que disputará el 18 y 25 de enero, respectivamente.
Veintiséis han sido convocados por el técnico Oscar Villegas para esos juegos que forman parte de la preparación de 'La Verde' previa al repechaje intercontinental que se realizará en marzo. Estos son:
Porteros
- Carlos Lampe
- Bruno Poveda
- Gerónimo Govea
Defensas
- Diego Medina
- Marcelo Torrez
- Richet Gómez
- Diego Arroyo
- Luis Paz
- Lucas Macazaga
- Dieguito Rodríguez
- Leonardo Justiniano
Te puede interesar: Selección de Panamá | Kadir Barría convocado para enfrentar a la selecciones de Bolivia y México
Volantes
- Ervin Vaca
- Robson Matheus
- Tonino Melgar
- Ramiro Vaca
- Moisés Villarroel
- Gabriel Villamil
- Máximo Mamani
Delanteros
- Miguel Terceros
- Enzo Monteiro
- Máximo Mamani
- Fernando Nava
- Bruno Miranda
- Moisés Paniagua
- Lucas Chávez
La selección boliviana buscará su clasificación al Mundial 2026 en la repesca donde enfrentará a Surinam el 26 de marzo. En caso de ganar ese partido enfrentará a Irak.
Te puede interesar: Aníbal Godoy y San Diego FC pierden a un compañero a pocos meses del Mundial 2026
Vendidos
Por otra parte, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que los boletos que se emitieron en línea para el juego ante el combinado panameño se vendieron todos.
"¡Gracias, Tarija! La hinchada de 'La Verde' agotó todas las entradas online para el partido Bolivia vs Panamá (18 de enero)", anunció la federación boliviana en sus redes sociales.
La venta de boletos para ese juego continuará con los boletos físicos que tendrán disponibles a partir del jueves 15 de enero.
Este encuentro forma parte de la preparación de la selección panameña para el Mundial 2026 donde forma parte del Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.