Bolivia vs Panamá| La 'Verde' revela convocados para partido amistoso ante la 'Sele'

Bolivia vs Panamá lo podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX el domingo 18 de enero a las 4:00 p.m.

Panamá/La Selección de Bolivia reveló la lista de los jugadores que conformarán el equipo que enfrentará a sus similares de Panamá y México en los partidos amistosos que disputará el 18 y 25 de enero, respectivamente.

Veintiséis han sido convocados por el técnico Oscar Villegas para esos juegos que forman parte de la preparación de 'La Verde' previa al repechaje intercontinental que se realizará en marzo. Estos son:

Porteros

Carlos Lampe

Bruno Poveda

Gerónimo Govea

Defensas

Diego Medina

Marcelo Torrez

Richet Gómez

Diego Arroyo

Luis Paz

Lucas Macazaga

Dieguito Rodríguez

Leonardo Justiniano

Te puede interesar: Selección de Panamá | Kadir Barría convocado para enfrentar a la selecciones de Bolivia y México

Volantes

Ervin Vaca

Robson Matheus

Tonino Melgar

Ramiro Vaca

Moisés Villarroel

Gabriel Villamil

Máximo Mamani

Delanteros

Miguel Terceros

Enzo Monteiro

Máximo Mamani

Fernando Nava

Bruno Miranda

Moisés Paniagua

Lucas Chávez

La selección boliviana buscará su clasificación al Mundial 2026 en la repesca donde enfrentará a Surinam el 26 de marzo. En caso de ganar ese partido enfrentará a Irak.

Te puede interesar: Aníbal Godoy y San Diego FC pierden a un compañero a pocos meses del Mundial 2026

Vendidos

Por otra parte, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que los boletos que se emitieron en línea para el juego ante el combinado panameño se vendieron todos.

"¡Gracias, Tarija! La hinchada de 'La Verde' agotó todas las entradas online para el partido Bolivia vs Panamá (18 de enero)", anunció la federación boliviana en sus redes sociales.

La venta de boletos para ese juego continuará con los boletos físicos que tendrán disponibles a partir del jueves 15 de enero.

Este encuentro forma parte de la preparación de la selección panameña para el Mundial 2026 donde forma parte del Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana.

Te puede interesar: Mundial 2026| Croacia está en el calendario de partidos amistosos de Colombia para marzo