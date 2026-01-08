Selección de Panamá | Kadir Barría convocado para enfrentar a la selecciones de Bolivia y México

Panamá/La Selección Mayor de Panamá anuncia la lista de jugadores legionarios convocados para los partidos amistosos de enero

La Selección Mayor de Panamá ha dado a conocer la nómina de jugadores legionarios que están llamados para los próximos partidos amistosos del mes de enero, frente a las selecciones de Bolivia y México.

Los legionarios convocados son: Kadir Barria (Botafogo, Brasil); Richard Peralta y Jovani Welch (Monagas SC, Venezuela); Eddie Roberts (Estudiantes de Mérida, Venezuela); Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira, Venezuela); Daniel Aparicio (Real España, Honduras), y John Gunn (New England Revolution II, Estados Unidos).

Estos jugadores recibieron la autorización por parte de sus clubes para estar en ambos partidos de preparación, al tratarse de encuentros fuera de las llamadas fechas FIFA.

En los próximos días se anunciará la lista de jugadores que militan en la Liga Panameña de Fútbol (LPF). Los futbolistas del plano local, junto a los legionarios, deberán presentarse este lunes 12 de enero para el inicio de los entrenamientos en el COS Sports Plaza, Metro Park.

IMPORTANTE: La lista final de convocados por parte del DT Thomas Christiansen será anunciada durante la próxima semana, previo al viaje a Bolivia.

La Selección Nacional tiene agendado viajar el jueves 15 de enero rumbo a Bolivia para encarar su primer partido internacional. Panamá se enfrentará como visitante a Bolivia el domingo 18 de enero y luego recibirá a México el jueves 22 de enero en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, cerrando así su preparación fuera de las fechas FIFA.

LEGIONARIOS CONVOCADOS

PORTEROS

John Gunn – NE Revolution II (USA)

Eddie Roberts – Estudiantes de Mérida (VEN)

DEFENSAS

Richard Peralta – Monagas SC (VEN)

Jorge Gutiérrez – Deportivo La Guaira (VEN)

Daniel Aparicio – Real España (HON)

VOLANTE

Jovani Welch – Monagas SC (VEN)

DELANTERO

Kadir Barria – Botafogo (BRA)

Con información de Fepafut.