La cumbia chorrerana vuelve a sonar con festival gratuito en el Parque Libertador

La Chorrera, Panamá Oeste/La tradición y el folclore volverán a tomarse las calles de La Chorrera con la celebración del Festival Nacional de la Cumbia Chorrerana, que se desarrollará del 12 al 15 de marzo con una agenda de actividades pensadas para toda la familia.

Las festividades iniciarán este jueves a las5:00p.m., con el acto de inauguración en el Parque Libertador, punto central de las presentaciones culturales, concursos y encuentros folclóricos que buscan mantener vivo el legado de reconocidos exponentes de la cumbia chorrerana como Ñato Califa y Chiá Ureña.

Durante los cuatro días del festival también se realizarán desfiles por las principales calles del distrito, con la participación de agrupaciones folclóricas, bailarines y delegaciones que resaltarán las tradiciones de la región.

La reina del festival, Katherine Gutiérrez, invitó a la población a sumarse a las actividades preparadas para esta edición del evento. “Recuerden que los niños son el futuro de nuestro folclore, así que no se lo pueden perder, es un evento para todos totalmente gratis y este año tenemos un baile para cerrar nuestro festival con broche de oro de unas de nuestras innovaciones para este año”, dijo.

Por su parte, la reina infantil, Alianys Hernández, también extendió la invitación a los más pequeños para que participen en esta celebración cultural. Señaló que “este hermoso festival y recuerden que la cumbia nunca pare. Para que invites a los niños también que asistan al festival. Los invito, los esperamos en mi corona y hasta el 15 los esperamos”.

El presidente del comité organizador, Rodolfo César, anunció que todas las actividades serán gratuitas y destacó que el evento iniciará oficialmente con la inauguración y el acto de coronación programado para la noche del jueves. “Totalmente gratis la entrada al festival. Inauguramos el día jueves a las cinco de la tarde, después posteriormente a las ocho de la noche el acto de coronación y totalmente gratis como ya habíamos anunciado”, precisó.

Como parte del cierre de esta edición, se realizará un baile típico que pondrá el broche final a cuatro días de música, danza y tradición.

Los organizadores esperan la asistencia de más de cinco mil personas durante las jornadas del festival, que cada año reúne a familias, artistas y amantes del folclore para celebrar la identidad cultural de La Chorrera.

Con información de Yiniva Caballero.