Padres denuncian actos inmorales y abandono en escuela Los Ríos en Colón

Los padres señalan que una de las principales limitantes es la falta de una cerca perimetral en el plantel, lo que permite que cualquier persona pueda ingresar con facilidad al recinto educativo.

Colón/La preocupación crece entre los padres de familia de la escuela Los Ríos, en la provincia de Colón, tras denunciar que personas ajenas al plantel ingresan al lugar para realizar actos que consideran inapropiados para el entorno educativo de sus hijos.

Según relatan los acudientes, dentro de las instalaciones del centro escolar se han encontrado cigarrillos y preservativos, una situación que los mantiene en alerta al tratarse de un plantel donde estudian más de 20 niños de maternal, prekínder y kínder.

Los padres señalan que una de las principales limitantes es la falta de una cerca perimetral en el plantel, lo que permite que cualquier persona pueda ingresar con facilidad al recinto educativo.

Una madre de familia expresó su preocupación por las condiciones del lugar y la falta de apoyo institucional. “Para que simplemente queríamos que nos colaboraran con el caso de la luz principalmente y con todo lo que era la infraestructura para que principalmente cercara la escuela para que esto acabe. No tiene cerca”.

Puede leer: Agroferias del IMA se reanudarán el 16 de marzo en distintos puntos del país

La misma acudiente explicó que los propios padres han intentado mejorar algunas áreas del plantel con recursos limitados. “Simplemente han dado un poco de ayuda entre los padres, familia, han arreglado un par de cosas, pero sinceramente no han tenido ayuda en ciencia cierta del gobierno para que puedan cercar totalmente la escuela”.

Otro padre manifestó que dentro del centro escolar se han detectado diversas situaciones que consideran preocupantes para la seguridad de los menores. “Cigarrillo, la droga, los pelados, las peleas, todo aquí en esta escuela y que queremos ver si nos pueden alguien ayudar para arreglar, acercarla y ponerla para un que esté cómoda para los niños. Vemos varias cosas que se han encontrado aquí ilícitas”, dijo.

El acudiente también denunció que el plantel ha sido víctima de hurtos en varias ocasiones. “Se han llevado las plumas, las cosas, los cables eléctricos, todo se lo han llevado”, acotó.

La escuela muestra signos de deterioro y abandono, una situación que preocupa a los padres de familia, quienes aseguran haber puesto en conocimiento a las autoridades sobre lo ocurrido.

Se intentó obtener una reacción por parte del departamento de relaciones públicas de la Dirección Regional del Ministerio de Educación en la provincia de Colón, pero hasta el cierre de esta nota no se había recibido respuesta.

Con información de Néstor Delgado.