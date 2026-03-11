El bloqueo en el estrecho de Ormuz 'no justifica' levantar sanciones a Rusia, asegura Macron

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también miembro del G7, aseguró que levantaría algunas sanciones petroleras "para rebajar los precios", tras conversar con su par ruso, Vladimir Putin, pero sin especificar a qué países se refería.

París, Francia/El bloqueo iraní del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y el consecuente encarecimiento del crudo "no justifica" levantar las sanciones impuestas a Rusia por su guerra en Ucrania, aseguró este miércoles el presidente francés, Emmanuel Macron.

Macron, que ejerce la presidencia protémpore del G7, conversó por videoconferencia con sus homólogos de este grupo y aseguró, al término de la reunión, que hubo "un consenso" sobre que no debían cambiar su posición sobre Rusia.

"Afirmamos en esta reunión del G7 que esta situación en ningún caso justifica levantar las sanciones existentes contra Rusia", aseguró el mandatario francés.

La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero, está perturbando el comercio de petróleo a través del estrecho de Ormuz, por donde suele transitar una quinta parte del comercio global de hidrocarburos.

Para reducir la presión, los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) decidieron este miércoles liberar en el mercado 400 millones de barriles de petróleo procedentes de sus reservas estratégicas, el mayor desbloqueo de su historia.