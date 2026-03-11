Trump promete que pronto habrá 'seguridad' para petroleros en Ormuz

"Creo que van a ver una gran seguridad, y va a ser muy, muy pronto", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. / AFP
AFP
11 de marzo 2026 - 12:50

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió el miércoles una "gran seguridad" para los petroleros que transitan por el estrecho de Ormuz, ante la ofensiva de Teherán para intentar controlar este paso marítimo vital.

"Creo que van a ver una gran seguridad, y va a ser muy, muy pronto", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando le preguntaron cómo iba a garantizar la seguridad en esta vía fluvial crucial para el comercio mundial de petróleo.

Información en desarrollo.

