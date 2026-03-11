Dino Mon presenta informe en la Asamblea: Población asegurada de la CSS alcanza 2.8 millones en 2025

Mon señaló que estas cifras funcionan como un termómetro del empleo en el país , permitiendo a la CSS y a las autoridades medir la recuperación laboral y la estabilidad económica de los panameños.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, rindió este martes su informe de gestión correspondiente al año 2025 ante la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, donde destacó cambios en la población asegurada y su relación con la generación de empleo en el país.

Según Mon, al cierre de 2025, la CSS cubría a 2.8 millones de personas, incluyendo asegurados activos, dependientes y pensionados, frente a 1.7 millones de panameños no asegurados. Entre 2024 y 2025, se registró un cambio de 12,853 asegurados en la población cubierta.

El director explicó que la incorporación de nuevos asegurados disminuyó respecto a 2024, al igual que la cifra de asegurados activos que dejaron de pagar sus cuotas. Este comportamiento refleja, según Mon, una reducción en la creación de empleos durante el año pasado.

“Cubrimos las nuevas vacantes, pero con los nuevos ingresos no logramos frenar la salida de empleos en el año; en principio, se perdieron 16 mil empleos en total”, indicó Mon durante su exposición. “Si el próximo año esto no se soluciona, tendremos que venir nuevamente a reportarlo”.

El informe también detalló que los nuevos asegurados pasaron de 61 mil en 2024 a 51 mil en 2025, mientras que los dependientes nuevos aumentaron un 11%, alcanzando 55,978 personas.

Mon señaló que estas cifras funcionan como un termómetro del empleo en el país, permitiendo a la CSS y a las autoridades medir la recuperación laboral y la estabilidad económica de los panameños.

El informe completo incluye además datos sobre pensionados, cambios en las cuotas y otros indicadores relevantes para la planificación de políticas sociales y de salud en Panamá.

Con información de María De Gracia