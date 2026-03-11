Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes en varias provincias
Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.
Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.
Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:
Colón
- Técnico liniero de planta externa: Con estudios en electricidad y conocimientos en trabajos de altura.
- Administrador de sucursal: Debe tener Licenciatura en Administración o en Contabilidad.
Panamá Oeste
- Asistente técnico de laboratorio: Con título en Química, Biología, Microbiología o carreras afines.
- Coordinador de contenido y marketing: Con estudios en Comunicación, Periodismo o afines.
Chiriquí
- Administrador de granja porcina: Con título en Ingeniería Zootecnista, Producción Animal o áreas afines.
Panamá
- Diseñador/a de interiores: Para crear espacios modernos dentro del área asignada.
- Dibujante: Con estudios en Arquitectura, conocimientos en Autocad y elaboración de planos.
- Ingeniero eléctrico: Con conocimientos en supervisión física de obras.
- Gerente de ventas: Para monitorear métricas y analizar resultados.
- Coordinadora administrativa: Para supervisar el funcionamiento diario, colaborar en la contratación y evaluación del personal.
- Técnico controlador de plagas: Con estudios en Saneamiento Ambiental, Limpieza industrial, Biología y Química.
- Mecánico automotriz: Para realizar mantenimientos preventivos y mantener inventario de repuestos del taller.
- Asistente administrativo: Para brindar apoyo operativo a una organización, asegurando el correcto funcionamiento.
- Encargado de sucursal: Debe tener conocimientos en facturación, administración y atención al cliente.
- Promotor de mercadeo: Para diseñar campañas promocionales adaptadas a las nuevas tendencias.
- Analista de financiamiento y seguros: Cursando estudios o graduado en Administración de Empresas, Contabilidad o Economía.
- Auxiliar de bodega: Con conocimientos de repuestos automotriz y almacenes.
- Recepcionista / asistente administrativa: Finalizando estudios o con título en Administración de Empresas, Ingeniería industrial o Mercadeo.
- Auxiliar contable: Para apoyar en el registro y conciliación de las operaciones contables.
Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.