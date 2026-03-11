Empleos en Panamá: Mitradel publica en su portal nuevas vacantes en varias provincias

Esta semana, la entidad anunció nuevas vacantes laborales disponibles en diversas provincias del país, con el objetivo de conectar a buscadores de empleo con empresas que requieren talento nacional.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) continúa promoviendo la inclusión y la igualdad de oportunidades para los panameños, a través de su plataforma electrónica Empleos Panamá.

Entre las posiciones ofertadas destacan cargos técnicos, administrativos y operativos, en sectores como comercio, ingeniería, mercadeo y mantenimiento. Las vacantes están distribuidas en las siguientes provincias:

Colón

Técnico liniero de planta externa : Con estudios en electricidad y conocimientos en trabajos de altura.

: Con estudios en electricidad y conocimientos en trabajos de altura. Administrador de sucursal: Debe tener Licenciatura en Administración o en Contabilidad.

Panamá Oeste

Asistente técnico de laboratorio : Con título en Química, Biología, Microbiología o carreras afines.

: Con título en Química, Biología, Microbiología o carreras afines. Coordinador de contenido y marketing: Con estudios en Comunicación, Periodismo o afines.

Chiriquí

Administrador de granja porcina: Con título en Ingeniería Zootecnista, Producción Animal o áreas afines.

Panamá

Diseñador/a de interiores : Para crear espacios modernos dentro del área asignada.

: Para crear espacios modernos dentro del área asignada. Dibujante : Con estudios en Arquitectura, conocimientos en Autocad y elaboración de planos.

: Con estudios en Arquitectura, conocimientos en Autocad y elaboración de planos. Ingeniero eléctrico : Con conocimientos en supervisión física de obras.

: Con conocimientos en supervisión física de obras. Gerente de ventas : Para monitorear métricas y analizar resultados.

: Para monitorear métricas y analizar resultados. Coordinadora administrativa : Para supervisar el funcionamiento diario, colaborar en la contratación y evaluación del personal.

: Para supervisar el funcionamiento diario, colaborar en la contratación y evaluación del personal. Técnico controlador de plagas : Con estudios en Saneamiento Ambiental, Limpieza industrial, Biología y Química.

: Con estudios en Saneamiento Ambiental, Limpieza industrial, Biología y Química. Mecánico automotriz : Para realizar mantenimientos preventivos y mantener inventario de repuestos del taller.

: Para realizar mantenimientos preventivos y mantener inventario de repuestos del taller. Asistente administrativo : Para brindar apoyo operativo a una organización, asegurando el correcto funcionamiento.

: Para brindar apoyo operativo a una organización, asegurando el correcto funcionamiento. Encargado de sucursal : Debe tener conocimientos en facturación, administración y atención al cliente.

: Debe tener conocimientos en facturación, administración y atención al cliente. Promotor de mercadeo : Para diseñar campañas promocionales adaptadas a las nuevas tendencias.

: Para diseñar campañas promocionales adaptadas a las nuevas tendencias. Analista de financiamiento y seguros : Cursando estudios o graduado en Administración de Empresas, Contabilidad o Economía.

: Cursando estudios o graduado en Administración de Empresas, Contabilidad o Economía. Auxiliar de bodega : Con conocimientos de repuestos automotriz y almacenes.

: Con conocimientos de repuestos automotriz y almacenes. Recepcionista / asistente administrativa : Finalizando estudios o con título en Administración de Empresas, Ingeniería industrial o Mercadeo.

: Finalizando estudios o con título en Administración de Empresas, Ingeniería industrial o Mercadeo. Auxiliar contable: Para apoyar en el registro y conciliación de las operaciones contables.

Todas estas vacantes están disponibles para postulación a través de la plataforma www.empleospanama.gob.pa, donde los interesados pueden registrar su hoja de vida y aplicar de manera gratuita.