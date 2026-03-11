Trabajos de ampliación del Corredor de las Playas en Panamá Oeste inicia el próximo 16 de marzo

Los trabajos se realizarán de lunes a viernes en horario de 7:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, aunque no se descarta la ejecución de labores en horario nocturno.

Panamá Oeste/El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que a partir del próximo 16 de marzo de 2026 iniciarán los trabajos del proyecto denominado “Ampliación del Corredor de las Playas, tramo CPA El Espino – Sajalices y Variante Campana”, que se desarrollará en la provincia de Panamá Oeste.

Según la entidad, las labores se ejecutarán en la vía Panamericana, específicamente entre el sector de El Espino, La Chorrera, y Sajalices, en el distrito de Capira, después del autódromo, abarcando aproximadamente el tramo comprendido entre los kilómetros 0 y 19.

El proyecto tendrá una duración estimada de dos años y medio. Los trabajos se realizarán de lunes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., aunque no se descarta la ejecución de labores en horario nocturno, previo aviso a los usuarios de la vía.

Durante el desarrollo de la obra se habilitarán desvíos temporales, manteniéndose al menos un carril disponible en cada sentido de circulación para garantizar la continuidad del tránsito vehicular.

El MOP informó además que el área contará con señalización preventiva y con la presencia de personal de seguridad vial. En ese sentido, se exhortó a los conductores a atender las indicaciones del personal autorizado y respetar las disposiciones establecidas en el sitio, con el fin de garantizar una circulación segura mientras se ejecutan los trabajos.