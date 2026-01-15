Gobierno adjudica ampliación del Corredor de las Playas a la constructora MECO, investigada en el caso Blue Apple

La obra contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) adjudicó a la empresa Constructora MECO, S.A. el proyecto “Ampliación del Corredor de las Playas – Tramo Carretera Panamericana (CPA) El Espino–Sajalices y Variante de Campana”, una obra declarada de interés público por el Consejo de Gabinete que tiene como objetivo mejorar la movilidad y la seguridad vial en el sector oeste del país.

Constructora MECO, S.A. que fue investigada en el caso Blue Apple, se adjudicó el contrato tras presentar una oferta económica de más de $228 millones, por debajo del precio de referencia establecido en $250 millones. En el proceso de licitación también participó el Consorcio I&C Campana, conformado por Ininco, S.A. y Constructora Urbana, S.A. (CUSA), que presentó una propuesta por $265,313,000.00.

La obra contempla una extensión aproximada de 20 kilómetros de carretera e incluye la ampliación de cuatro a seis carriles desde la entrada de la Hacienda Los Calderones, en el distrito de La Chorrera, hasta el puente sobre el río Sajalices, en Chame.

Además, el proyecto incorpora la ampliación de puentes vehiculares, la construcción de intercambiadores y retornos, así como la rehabilitación y edificación de nuevos puentes peatonales.

Tramos principales

• Primer tramo : Conecta La Chorrera (Los Calderones) con Capira, con una extensión de 10.10 kilómetros. Contará con tres carriles por sentido, lo que permitirá mejorar significativamente el flujo vehicular en la zona.

• Segundo tramo: Se extiende entre Capira (Banco Nacional – Quesos Chela), con una longitud de 2,00 kilómetros. Este segmento incluye tres carriles por sentido y vías marginales, adaptándose a una velocidad de diseño de 60 km/h, ideal para zonas urbanas con mayor densidad comercial.

• Tercer tramo: Se desarrollará entre Capira y la entrada a Campana, manteniendo tres carriles por sentido y estará diseñado para una velocidad de 80 km/h, favoreciendo el tránsito fluido hacia el interior del país.

A esta infraestructura se suma la Variante Loma Campana, con una extensión de 3 kilómetros, de los cuales los últimos 800 metros corresponderán a un viaducto de seis carriles, tres por sentido, similar al viaducto de La Chorrera.

La obra forma parte de la ampliación integral del Corredor de las Playas a seis carriles, específicamente del tramo La Chorrera–Santa Cruz, donde el MOP ya inauguró un viaducto de 1,750 metros de longitud, con una plataforma de 26.50 metros y seis carriles de circulación, consolidando así una infraestructura clave para el desarrollo y la conectividad del oeste panameño.

MECO y la investigación en caso Blue Apple

El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, remitió una solicitud de información a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) de la Fiscalía General de Costa Rica, el 17 de junio de 2021, solicitando información sobre la investigación que involucra a la Constructora MECO y a las personas que aparecen como sospechosas, a fin de conocer si se incluyen hechos ilícitos vinculados a la República de Panamá u ocurridos en jurisdicción panameña.

El Ministerio Público de Panamá firmó un convenio de cooperación con Cerdas Araya (y MECO) el 1 de diciembre de 2017, que fue certificado por la Fiscalía Sexta Anticorrupción. En ese convenio se acordó que no se formularían cargos penales contra él ni contra la empresa, y se ordenó el archivo definitivo de la causa en su contra dentro del expediente del caso Blue Apple.

Cerdas admitió frente a la Fiscalía haber autorizado pagos de sobornos por aproximadamente US $9.4 millones, que fueron girados a la sociedad Blue Apple Services, Inc. (emisora usada en la trama investigada). El acuerdo se basó en su cooperación y declaración sobre cómo se pactaron esos pagos con funcionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas.