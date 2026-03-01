Cámara de Comercio insta a una reforma educativa previo al retorno de más de 876 mil estudiantes a clases

En su “Cámara Opina”, el gremio subrayó que detrás de las estadísticas existen historias, aspiraciones y futuros que dependen directamente de la calidad del sistema educativo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Para este 2 de marzo de 2026, más de 876,605 estudiantes retornan a las aulas en 3,112 centros educativos a nivel nacional, una cifra que, según la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, refleja tanto la magnitud del compromiso educativo como los desafíos que enfrenta el país.

En su “Cámara Opina”, el gremio subrayó que detrás de las estadísticas existen historias, aspiraciones y futuros que dependen directamente de la calidad del sistema educativo. Destacaron que el sector oficial concentra la mayor parte de la matrícula, lo que confirma que la educación pública continúa siendo la columna vertebral del país.

A su juicio, los estudiantes representan el capital humano que sostendrá la democracia, las instituciones y la economía panameña en las próximas décadas. En ese sentido, advirtió que las decisiones que se tomen hoy en materia educativa tendrán impacto directo en la cohesión social, la competitividad y el empleo futuro.

Por otra parte, la Cciap indicó que el simple hecho de abrir las escuelas no garantiza resultados. La meta, sostuvo, debe centrarse en la calidad y pertinencia de la enseñanza, de modo que cada estudiante desarrolle herramientas reales para la vida, entre ellas:

Valores sólidos

Pensamiento crítico

Capacidad de adaptación

Habilidades digitales y de comunicación

Formación técnica pertinente

Ante este escenario, el sector empresarial reiteró la necesidad de impulsar una reforma educativa integral, moderna y flexible. La propuesta apunta a una ley marco que permita actualizar con agilidad los planes de estudio, incorporar tecnología de manera efectiva, fortalecer la educación científica y técnica y vincular el aprendizaje con la realidad productiva del país.

La Cámara también señaló que cualquier transformación del sistema debe pasar necesariamente por el fortalecimiento del cuerpo docente. En ese sentido, planteó que la capacitación continua debe ser permanente y no opcional, especialmente en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital del mercado laboral.

La Cámara concluyó que el inicio del año escolar no debe verse únicamente como un hito del calendario académico, sino como una oportunidad para renovar el compromiso nacional con la educación.