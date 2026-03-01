Resultados del sorteo de la lotería del domingo 1 de marzo de 2026

Conozca los resultados completos del sorteo del domingo 1 de marzo de la Lotería Nacional de Beneficencia, incluyendo el primer, segundo y tercer premio.

Anfora del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia.
Anfora del sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia. / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/Este domingo 1 de marzo de 2026 se realizó el sorteo de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo compartimos.

Primer premio: 3047

Letras: CBCD

Serie: 14

Folio: 8

Segundo premio: 0361

Tercer premio: 4391

