Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 27 de febrero

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 27 de febrero se jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos.

Resultados del Gordito del Zodiaco del viernes 27 de febrero

Primer premio: 8763

Letras: CDCD

Serie: 2

Folio: 10

Segundo premio: 60

Tercer premio: 90