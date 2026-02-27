Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 27 de febrero
Conoce los resultados del sorteo del primer Gordito del Zodiaco del 27 de febrero 2026.
Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 27 de febrero se jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos.
Primer premio: 8763
Letras: CDCD
Serie: 2
Folio: 10
Segundo premio: 60
Tercer premio: 90