Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco del viernes 27 de febrero

Conoce los resultados del sorteo del primer Gordito del Zodiaco del 27 de febrero 2026.

Gordito del Zodiaco
Gordito del Zodiaco / TVN Noticias

Ciudad de Panamá, Panamá/Este viernes 27 de febrero se jugó el sorteo del Gordito del Zodiaco de la Lotería Nacional. ¿Se perdió el sorteo y no supo qué números jugaron? No se preocupe, aquí se lo contamos.

Resultados del Gordito del Zodiaco del viernes 27 de febrero

Primer premio: 8763

Letras: CDCD

Serie: 2

Folio: 10

Segundo premio: 60

Tercer premio: 90

Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco viernes 27 de febrero
Resultados del sorteo del Gordito del Zodiaco viernes 27 de febrero / TVN Noticias

Temas relacionados

Gordito del Zodiaco Lotería sorteo loteria
Si te lo perdiste
Lo último
stats