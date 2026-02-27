Kevin Bernal, lanzador herrerano logra acuerdo con Colorado Rockies de la MLB

Panamá/El béisbol panameño celebra una nueva firma internacional. El prospecto Kevin Bernal, lanzador derecho y oriundo de Parita, provincia de Herrera, alcanzó un acuerdo con los Colorado Rockies de la MLB, dando un paso firme hacia el profesionalismo.

La noticia se dio a conocer durante su participación en la exigente Liga Izturis, que se desarrolla en Barranquilla, Colombia, y que reúne a más de 420 prospectos en busca de una oportunidad. La entrevista fue realizada por la cuenta oficial de Instagram Liga Izturis, plataforma que se ha convertido en vitrina para jóvenes talentos de toda la región.

Un sueño trabajado desde la infancia

Bernal comenzó a jugar béisbol a los cinco años. Desde pequeño entendió que el talento debía ir acompañado de disciplina y enfoque. “Estaba luchando estos últimos meses, desde que comencé a avanzar, y esto era lo que se quería. Gracias a Dios se dio”, expresó en la entrevista.

El momento de la confirmación fue especial. “Supe que había logrado mi primer paso, un sueño. Sentí mucha alegría”, comentó con emoción el herrerano, consciente de que este acuerdo representa el inicio de un nuevo desafío.

La clave: disciplina y fe

En una liga donde cientos de jóvenes compiten por el mismo objetivo, Kevin destaca que la constancia fue determinante. Actualmente trabaja junto a sus agentes Samuel Ruiz y José Marciaga, quienes han acompañado su crecimiento y preparación.

Durante la conversación con Liga Izturis, el pelotero enfatizó que la disciplina diaria, el enfoque y la fe fueron fundamentales para alcanzar esta meta. Cada entrenamiento, cada sacrificio y cada jornada de preparación fueron parte del proceso que hoy comienza a rendir frutos.

Dedicatoria y mensaje a los jóvenes

Bernal dedicó este logro a su madre y a todas las personas que lo apoyaron en el camino, reconociciendo que no fue un proceso sencillo. Además, envió un mensaje claro a quienes persiguen el mismo sueño: mantenerse disciplinados, respetar el proceso y no rendirse.

La firma con los Colorado Rockies marca el comienzo de una nueva etapa para el joven de Parita, quien ahora buscará abrirse paso dentro de la organización y seguir elevando el nombre de Panamá en el béisbol profesional.

