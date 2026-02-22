Yankees | José 'Chema' Caballero conectó cuadrangular a los Mets en partido de 'spring training'

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se jugará del 5 al 17 de marzo y lo podrás ver a través de TVMAX.

Panamá/El Spring Training 2026 sigue dejando buenas noticias para el béisbol panameño. El infielder istmeño José “Chema” Caballero se hizo sentir con el madero en el duelo en el que los New York Yankees enfrentaron a los New York Mets en el George M. Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

El pelotero canalero conectó cuadrangular en el tercer inning, ante los envíos del lanzador Hagenman, sin corredores en base y sin outs en la pizarra. El batazo mostró la solidez ofensiva que ha venido trabajando durante la pretemporada y dejó claro que busca ganarse un puesto importante dentro del roster de los Yankees.

En el compromiso, Caballero bateó de 2-1, siendo su jonrón el batazo más destacado de su actuación. El popular “Chema” continúa aprovechando cada oportunidad en el entrenamiento primaveral de Grandes Ligas, donde la competencia interna es intensa y cada turno cuenta.

Caballero apunta al Clásico Mundial

Más allá de su rendimiento con los Yankees, el nombre de José Caballero también genera expectativa por su próxima participación con la selección nacional en el Clásico Mundial de Béisbol. Panamá integrará el Grupo A junto a Puerto Rico, Cuba, Colombia y Canadá, en una llave que promete alto nivel competitivo.

El debut de Panamá será el 6 de marzo ante Cuba, en la ciudad de San Juan, Puerto Rico, en un encuentro que marcará el inicio del camino istmeño en el prestigioso torneo internacional.

La presencia de Caballero será clave para las aspiraciones panameñas, aportando versatilidad defensiva, velocidad en las bases y ahora también poder ocasional, como lo demostró con su cuadrangular en Tampa. Sin duda, el panameño llega en ritmo y listo para asumir el reto tanto en Grandes Ligas como con la camiseta nacional.