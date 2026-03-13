Clásico Mundial de Béisbol 2026 resultados| República Dominicana y Estados Unidos tendrán su cita en semifinales

El torneo tuvo sus dos primeros duelos de cuartos de final

Estados Unidos/En otro bombardeo de sus estrellas, República Dominicana machacó este viernes 10x0 a Corea del Sur en un juego acortado a siete entradas en Miami y se metió en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Un jonrón de tres carreras de Austin Wells activó la llamada Regla de la Misericordia, que permite terminar anticipadamente un partido si un equipo tiene 10 anotaciones de ventaja después de siete innings.

Otras figuras quisqueyanas como Vladimir Guerrero Jr., Fernando Tatis Jr y Julio Rodríguez remolcaron también carreras en una nueva exhibición de la ofensiva más temible del torneo.

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Repleta de astros de Grandes Ligas, la novena dominicana lidera el torneo en carreras (51) y jonrones (14) en sus cinco partidos, todos ellos saldados con victorias.

"Estamos felices, hicimos un tremendo trabajo como equipo hoy y tenemos que seguir, esto no se ha terminado", advirtió el capitán Manny Machado, de los Padres de San Diego.

Los dominicanos se medirán el domingo en Miami a Estados Unidos que venció a Canadá en el otro encuentro de cuartos de final que se realizó en esta fecha.

Batalla feroz

Estados Unidos sufrió hasta el final para vencer este viernes a Canadá por 5x3 y meterse en las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, donde le espera la temible República Dominicana.

El Team USA, que ya atravesó enormes apuros para pasar la fase de grupos, tuvo con el corazón en un puño a los 40.000 aficionados de Houston en las últimas entradas por la amenaza de remontada canadiense.

Un jonrón de dos carreras de Bo Naylor en el sexto inning colocó a Canadá a sólo dos anotaciones.

Con Aaron Judge y el resto del ataque sin pólvora, tuvo que ser el cuerpo de relevistas estadounidenses, especialmente David Bednar, los que resguardaran la victoria de los locales.

Estados Unidos tendrá que elevar sus prestaciones el domingo en el duelo de pesos pesados de Miami ante República Dominicana, la ofensiva más poderosa del torneo.