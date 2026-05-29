MLB noticias| Abner Uribe: lanzador de los Cerveceros suspendido por gesto obsceno

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Estados Unidos/El relevista de los Cerveceros de Milwaukee, el dominicano Abner Uribe, recibió el viernes una suspensión de un partido por parte de las Grandes Ligas de béisbol por sus gestos en el montículo durante la victoria por 6x0 del martes sobre los Cardenales de San Luis.

El derecho de 25 años, también multado con una cantidad no revelada, realizó una celebración al estilo de la lucha libre profesional con un "crotch chop" (corte de entrepierna) dirigido al dugout de los Cardenales después de lograr un ponche que puso fin a la octava entrada.

Los Cardenales, que jugaban como visitantes, tenían dos corredores en base cuando se cantó el tercer strike al bateador Alec Burleson.

Uribe hizo entonces tres movimientos de corte de entrepierna hacia el dugout de los Cardenales antes de caminar rumbo al banquillo de los Cerveceros.

Los Cardenales desafiaron la decisión del umpire, pero perdieron la apelación.

"Es simplemente inaceptable", dijo el mánager de los Cerveceros, Pat Murphy. "No sé qué le pasó. Ha sido un tipo emocional, pero así no es como hacemos las cosas".

"Me dio vergüenza. ¿Por qué lo estamos haciendo? Es un partido 6-0. Debe haber algo más profundo que yo no sé. Eso no se puede tolerar", agregó Murphy.

En 2024, Uribe fue suspendido cuatro juegos después de lanzar un puñetazo al jardinero de Tampa Bay José Siri, lo que desató una trifulca con las bancas vaciadas.

Uribe se disculpó con los Cerveceros y sus compañeros después del juego, aunque no con los Cardenales.

"Todos aquí me conocen y saben que tengo un historial de ser emocional allá afuera", dijo Uribe a través de un traductor.

"Les debo una disculpa a los Cerveceros, a mis compañeros, a mi mánager y a todos los directivos del equipo. Entiendo que es inaceptable salir ahí y reaccionar de esa manera".

Uribe afirmó que el mánager de los Cardenales, Oliver Marmol, había hecho señas a los lanzadores de San Luis para golpear intencionalmente a los bateadores de Milwaukee.

"No me parece profesional que su mánager esté haciéndole señas a nuestro dugout diciendo que va a golpear a nuestros muchachos", dijo Uribe.

Uribe, con marca de 2-2, efectividad de 4.19 y 21 ponches esta temporada, debía cumplir la sanción este viernes en Houston, pero apeló y cualquier castigo quedará postergado hasta que concluya el proceso.

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