MLB resultados| Edmundo Sosa: el panameño aporta en día de récord para su compañero Cristopher Sánchez

Yankees vs Athletics, sintoniza este partido el viernes 29 de mayo a las 8:40 p.m. por TVMAX y TVN Pass.

Panamá/Edmundo Sosa fue parte de un partido que registró un récord para los Phillies de Filadelfia que este miércoles enfrentaron a los Padres de San Diego.

El pelotero panameño fue golpeado y llegó a la primera base en la parte alta del sexto episodio. Luego avanzó hasta la tercera almohadilla cuando Kyle Schwarber pegó un inatrapable que además sirvió para producir la primera carrera de los Phillies en el juego.

En esa misma sexta entrada, Sosa anotó la segunda 'rayita' del conjunto de Filadelfia. Una jugada de selección, tras un rodado al campo corto de Trea Turner, propició esa anotación.

El capitalino también tuvo una buena intervención a la defensa, cuando custodiaba el jardín izquierdo, al impedir que Manny Machado concretara un extrabase mediante una atrapada en la franja de advertencia del Petco Park de San Diego.

Los Phillies se llevaron la victoria, por 3 carreras a 0. Sosa no conectó imparables en dos turnos y anotó una carrera.

Récord

El encuentro entre Phillies y Padres tuvo un significado especial para el conjunto de Filadelfia ya que Cristopher Sánchez se convirtió en el lanzador con más episodios consecutivos sin permitir carreras en esa organización.

Sánchez lanzó siete entradas sin tolerar anotaciones por lo que alcanzó un registro de 44 episodios y un tercio en blanco.

El nuevo récord rompe la marca impuesta en 1911 por el pelotero Grover Alexander quien acumuló 41 entradas sin carreras recibidas.

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Pegó hit

El jugador panameño Iván Herrera conectó un hit en tres turnos en la derrota de los Cardenales de San Luis ante los Cerveceros de Milwaukee, por 2 carreras a 1.

Herrera se desempeñó como bateador designado en ese partido.

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