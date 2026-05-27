Femicidios encienden alertas en Panamá tras crimen en Samaria

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 11 casos de feminicidio y 13 tentativas a nivel nacional.

Ciudad de Panamá/El asesinato de una mujer de aproximadamente 52 años ocurrido la tarde de este martes en Samaria, distrito de San Miguelito, volvió a encender las alarmas entre organizaciones y defensores de los derechos de las mujeres, quienes advierten sobre el aumento de casos de feminicidio en Panamá.

Según información preliminar, la víctima había llegado desde el interior del país para visitar a su hijo, cuando presuntamente fue asesinada por su pareja, un hombre de 44 años.

Tras el hecho, el Ministerio Público inició una investigación para esclarecer lo ocurrido. Se conoció además que el presunto agresor se entregó voluntariamente ante las autoridades.

La abogada Suky Yard señaló que estos casos reflejan la necesidad de que exista una mayor conciencia social frente a la violencia contra la mujer.

“Yo siento que seguimos estando un poco desconectados. Yo creo que los últimos casos mandan un mensaje claro de que no basta solamente con hablar cada vez que pasa algo. Lo que debemos empezar a hacer es verdaderamente concientizarnos con la problemática que tenemos como país y enfocarnos en un trabajo de las organizaciones debidamente organizadas, sin excluir a ninguna”, expresó.

🔗Puedes leer: Ministerio de la Mujer condena crimen de la fiscal Patricia Ossa; exhorta a denunciar y no normalizar la violencia

De acuerdo con cifras oficiales, en lo que va del año se han registrado 11 casos de feminicidio y 13 tentativas a nivel nacional.

Para el psicólogo y experto en temas familiares César Pérez, estos hechos violentos también reflejan problemas emocionales y de formación en el entorno familiar.

“También tenemos que analizar al victimario. La mayoría de los victimarios no saben manejar las emociones; desde chicos no han aprendido a controlar el abandono. Si eso no se controla, lleva a una baja autoestima y esa autoestima hace que se vuelva agresivo hacia la persona que lo está abandonando”, explicó.

Especialistas consideran que el aumento de penas no representa una solución definitiva al problema y sostienen que es necesario implementar políticas públicas enfocadas en la prevención, atención y protección de mujeres en condición de vulnerabilidad.

Según los reportes, Chiriquí, Panamá, Panamá Oeste y Veraguas figuran entre las provincias con mayor incidencia de feminicidios en el país.

Con información de Jocelyn Mosquera