Conmoción en Colón tras femicidio dentro de un minisúper

Colón/Un femicidio registrado la tarde del sábado en la provincia de Colón ha generado conmoción entre residentes del sector de Las Lomas, en el corregimiento de Palmas Bellas.

La víctima, una mujer de aproximadamente 28 años, fue asesinada dentro de un minisúper donde se encontraba laborando, en un hecho que ha estremecido a quienes presenciaron la escena.

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De acuerdo con informes policiales, el agresor, quien sería su esposo, llegó al establecimiento, sacó un arma de fuego y le disparó en la cabeza, causándole la muerte de manera inmediata.

El crimen ocurrió frente a clientes y personas que se encontraban dentro del local, lo que aumentó el impacto del hecho en la comunidad.

Tras el ataque, el hombre se dio a la fuga, por lo que se activaron operativos de búsqueda mientras el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes para dar con su paradero y esclarecer lo ocurrido.

Al lugar acudieron unidades de seguridad para acordonar la escena y evitar su contaminación, mientras peritos iniciaron el levantamiento de evidencias.

Este caso se suma a los hechos de violencia que afectan al país y vuelve a poner en el centro del debate la necesidad de reforzar las acciones de prevención y atención frente a la violencia contra la mujer.

Con información de Néstor Delgado.