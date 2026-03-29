Caso Alas Chiricanas: Israel ve 'avance significativo' en decisión de Venezuela de extraditar a Ali Jalil

La decisión fue emitida por la Sala de Casación Penal, con ponencia de la magistrada Elsa Gómez, y responde a una solicitud presentada por el Ministerio Público panameño, a través de la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio.

Panamá/El proceso judicial por el atentado contra el vuelo 901 de Alas Chiricanas, considerado el peor acto terrorista en la historia de Panamá, da un paso significativo tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de declarar procedente la extradición de Ali Zaki Hage Jalil, señalado por su presunta vinculación con este hecho ocurrido en 1994, que dejó 21 víctimas fatales .

La decisión, conocida el pasado 27 de marzo, generó reacción del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, se pronunció sobre el caso y destacó la relevancia del avance judicial.

El atentado contra el vuelo 901 en Panamá en 1994, en el que fueron asesinados 20 pasajeros y miembros de la tripulación —la mayoría de ellos miembros de la comunidad judía, incluidos cuatro israelíes— sigue siendo una herida abierta. La decisión de extraditar a Ali Zaki Hage Jalil a Panamá representa un avance significativo. Se espera que esta medida impulse el descubrimiento de la verdad y arroje luz sobre sus vínculos con la organización terrorista Hezbolá, que también actúa para propagar el terrorismo en América Latina y representa una amenaza no solo para Israel, el Líbano y Oriente Medio, sino para la paz del mundo entero”, escribió en su cuenta de X.

El fallo del máximo tribunal venezolano autoriza la extradición para que Jalil sea juzgado en Panamá por delitos relacionados con homicidio doloso, integridad personal y seguridad colectiva, específicamente contra medios de transporte y comunicación.

Jalil, de origen libanés y con nacionalidad venezolana, fue capturado el 6 de noviembre de 2025 en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta, luego de permanecer prófugo durante 31 años. Su detención marcó un hito en una investigación que se ha mantenido abierta por décadas con apoyo internacional.

La decisión fue emitida por la Sala de Casación Penal, con ponencia de la magistrada Elsa Gómez, y responde a una solicitud presentada por el Ministerio Público panameño, a través de la Fiscalía Superior de Descarga de Homicidio y Femicidio.

La Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana, conforme a la Constitución Política de la República de Panamá, el Código Judicial y el Código Procesal Penal de la República de Panamá, tiene el honor de presentar a la República Bolivariana de Venezuela, con fundamento en la Convención Interamericana sobre Extradición, hecha en Caracas, Venezuela, el 25 de febrero de 1981, y el Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, suscrito en Montreal, el 23 de septiembre de 1971, ratificados por ambos Estados, la solicitud formal de extradición del ciudadano natural de la República de Colombia, ALI ZAKI HAGE JALIL, de quien se tiene conocimiento fue ubicado en la República Bolivariana de Venezuela, para que enfrente la causa penal que existe en su contra en esta Fiscalía”, se lee en el fallo.

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No obstante, el tribunal venezolano condicionó la entrega a una serie de garantías por parte del Estado panameño, entre ellas que no se le impongan penas distintas a las contempladas en la solicitud, que pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa, que no sea juzgado por hechos distintos y que se reconozca el tiempo que ha permanecido detenido en Venezuela.

Además, se ordenó mantener la privación judicial preventiva de libertad hasta que se concrete su entrega a las autoridades panameñas.

El atentado contra el vuelo 901 ocurrió el 19 de julio de 1994, cuando una explosión en pleno vuelo acabó con la vida de todos los ocupantes de la aeronave, en un hecho que las autoridades han calificado como terrorismo y que, más de tres décadas después, continúa en búsqueda de justicia y verdad.