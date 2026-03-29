Apede abre debate sobre ingreso a la OCDE y advierte retos estructurales para Panamá

Lejos de promover una postura definitiva, la organización apuesta por la discusión informada. “No se trata de asumir una posición previa, sino de abrir una conversación seria, con información y distintas miradas” , señala el documento firmado por De Santics.

Panamá/Panamá enfrenta una decisión que podría redefinir su rumbo económico e institucional: avanzar o no hacia la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En este contexto, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) plantea la necesidad de abrir un debate profundo sobre las implicaciones reales de este proceso.

En un comunicado, el gremio destaca que el país atraviesa un punto de inflexión. “Panamá está en un momento importante, ya no basta con crecer; es necesario definir cómo queremos crecer y en qué condiciones”, lo que implica, según Apede, a cargo de Guilia De Santics, tomar decisiones con visión de largo plazo y centradas en su impacto en la economía y en la vida de las personas.

Lejos de promover una postura definitiva, la organización apuesta por la discusión informada. “No se trata de asumir una posición previa, sino de abrir una conversación seria, con información y distintas miradas”, señala el documento firmado por De Santics, al tiempo que reconoce que hablar de la OCDE implica tanto oportunidades como transformaciones que deben evaluarse con responsabilidad.

El tema será el eje central de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2026, bajo el lema “OCDE: Confianza global ¿progreso local? El futuro de Panamá en debate”, concebida como un espacio para analizar los posibles impactos de esta adhesión.

Más allá del evento, el comunicado pone sobre la mesa preguntas de fondo que evidencian la complejidad del proceso. “¿Qué implica realmente?, ¿qué beneficios puede traer?, ¿qué ajustes requiere? y ¿cómo impactaría nuestra economía?”, interrogantes que, según Apede, deben responderse con análisis técnico y no con percepciones.

Uno de los puntos más sensibles es la capacidad del país para sostener los cambios que exige la OCDE. El gremio advierte que estas transformaciones van más allá del cumplimiento de requisitos formales. “Implican cambios de fondo en cómo funcionan las instituciones públicas: más transparencia, mejores controles y una gestión menos discrecional”, lo que representa uno de los mayores desafíos para Panamá.

En esa línea, Apede insiste en que el debate no debe centrarse únicamente en la conveniencia de ingresar al organismo, sino en la preparación del país para asumir ese compromiso. “No solo si conviene avanzar, sino si tenemos la capacidad de sostener estas transformaciones en el tiempo”, plantea el comunicado.

Como parte de este análisis, CADE 2026 contará con figuras internacionales como Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Chile, quien lideró el proceso de adhesión de su país a la OCDE, además de expertos de Costa Rica, Colombia y Perú que compartirán sus experiencias.

El encuentro se realizará del 22 al 24 de abril en el Hotel Sheraton Grand Panamá, y también incluirá diálogos regionales para ampliar la discusión a distintos sectores del país.

Desde Apede, el enfoque es claro: más que imponer conclusiones, generar reflexión. “Más que dar respuestas, buscamos hacer las preguntas correctas”, afirma el gremio, que apuesta por un proceso de toma de decisiones basado en información, análisis y consenso nacional.