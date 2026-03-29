Clima en Panamá: nublados en el Caribe y calor intenso marcarán la jornada en el país

Uno de los principales factores de riesgo será la radiación solar. El informe indica que “se prevén niveles elevados de radiación ultravioleta, con valores que se ubicarán entre las categorías muy alta y extrema, estimándose un índice UV entre 10 y 12” , por lo que se insta a la población a tomar medidas de protección.

Panamá/Una jornada de contrastes climáticos se prevé para el país, con condiciones mayormente secas y cielos despejados en la vertiente del Pacífico, mientras que el Caribe experimentará mayor presencia de nublados y lluvias intermitentes.

De acuerdo con el informe del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), “durante la jornada se prevé un escenario mayormente estable en la vertiente del Pacífico, con predominio de cielos despejados desde horas de la mañana hasta inicios de la tarde y una marcada incidencia de radiación ultravioleta”. Sin embargo, el calentamiento diurno y el ingreso de flujo del sur podrían generar chubascos aislados con actividad eléctrica en áreas elevadas de Chiriquí, la Cordillera Central, Panamá Metro y Coclé, principalmente en horas de la tarde.

En la vertiente del Caribe, las lluvias estarán presentes desde temprano. El comunicado detalla que “se esperan chubascos durante la mañana hacia el norte de Veraguas y la comarca de Guna Yala”, condiciones que podrían mantenerse de forma intermitente durante la tarde antes de disminuir gradualmente en la noche.

Las temperaturas seguirán siendo elevadas a nivel nacional. Según el reporte, “para el periodo diurno se estiman valores máximos de temperatura entre 26 °C y 35 °C, pudiendo registrarse cifras algo superiores en áreas ubicadas a menor altitud”, lo que refuerza la sensación térmica en gran parte del territorio.

En cuanto al viento, predominarán corrientes del norte y noreste con velocidades entre 5 y 30 km/h, aunque no se descartan variaciones ocasionales. “De forma ocasional podrían registrarse incursiones breves de viento desde el sur, de carácter pasajero”, precisa el comunicado.

Las autoridades también advierten sobre condiciones marítimas variables. “Se recomienda mantener vigilancia en el Caribe occidental y en sectores del Pacífico comprendidos entre el occidente y el centro del país, debido a la presencia de oleaje con alturas que podrían aproximarse a 1.50 metros”, mientras que en el resto de las costas se espera un mar relativamente tranquilo.

Uno de los principales factores de riesgo será la radiación solar. El informe indica que “se prevén niveles elevados de radiación ultravioleta, con valores que se ubicarán entre las categorías muy alta y extrema, estimándose un índice UV entre 10 y 12”, por lo que se insta a la población a tomar medidas de protección.

Ante este panorama, el llamado de las autoridades es claro: “seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)”.