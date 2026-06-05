Santa Ana vivió la fiebre del Mundial con intercambio de figuritas y actividades familiares

Durante la actividad, decenas de aficionados acudieron con sus álbumes y paquetes de estampas para intercambiar figuritas y completar sus colecciones.

Ciudad de Panamá/La pasión por el fútbol ya se siente en las calles de Panamá. En el Parque de Santa Ana, niños, jóvenes y adultos se reunieron para participar en una jornada dedicada al intercambio de figuritas y actividades recreativas que marcan la antesala de la próxima Copa Mundial de la FIFA.

La iniciativa fue organizada por la Alcaldía de Panamá en conjunto con la representante de Santa Ana, Kira Ponce, con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia familiar y entretenimiento para los residentes del corregimiento y visitantes.

Durante la actividad, decenas de aficionados acudieron con sus álbumes y paquetes de estampas para intercambiar figuritas y completar sus colecciones, una práctica que se ha convertido en una tradición entre los seguidores del fútbol cada vez que se aproxima una cita mundialista.

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, destacó la importancia de promover este tipo de eventos comunitarios y señaló que la respuesta de los asistentes ha sido positiva.

“Es realmente una actividad muy saludable para los niños y algo que se está viviendo en todo el país. No solo la fiebre del Mundial, sino también el intercambio de figuritas. Nosotros hicimos un intercambio y fue un revulú, pero en positivo”, expresó el alcalde.

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Los organizadores indicaron que este tipo de iniciativas responden a la necesidad de crear espacios de integración y recreación para las familias de Santa Ana, aprovechando el entusiasmo que genera el fútbol entre personas de todas las edades.

La actividad se desarrolla además en medio de la expectativa por el partido amistoso que disputará la selección de Panamá frente a Bosnia y Herzegovina este 6 de junio a las 2:00 p.m.

Entre álbumes, estampas y actividades recreativas, el Parque de Santa Ana se convirtió en un punto de encuentro para los fanáticos del fútbol, quienes aprovecharon la jornada para compartir su pasión por el deporte y comenzar a vivir el ambiente mundialista.

Con información de Luis Jiménez