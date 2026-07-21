Al menos 53 muertos en el naufragio de un ferry en Guyana

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.

Al menos 53 personas murieron después de que un ferry con más de un centenar de personas a bordo volcara frente a las costas de Guyana el fin de semana, según el balance difundido el martes por el gobierno, que confirmó además que no hay esperanza de encontrar más sobrevivientes.

El barco naufragó el sábado por la noche unas horas después de haber zarpado de la capital Georgetown para navegar por mar antes de remontar un río con destino a Port Kaituma, ubicado en lo profundo de la selva.

"Como resultado de las verificaciones en curso, hemos registrado 76 personas rescatadas" y se han recuperado "un total de 53 cuerpos", dijo el primer ministro guyanés, Mark Phillips, en conferencia de prensa.

Más temprano, un comunicado del gobierno había reportado 41 fallecidos. La cifra de personas rescatadas fue revisada a la baja, de 77 a 76.

Según el primer ministro, buzos franceses que llegaron de Guyana Francesa y locales se centrarán en labores de búsqueda de cuerpos.

"Dije búsqueda y rescate porque ellos fueron a la zona del accidente con la esperanza de que aún hubiera alguien con vida allí (...) desafortunadamente, después de buscar en la zona del accidente no había alguien con vida ahí", agregó.

Las labores de búsqueda comenzaron el domingo en la madrugada, cuando las autoridades recibieron un llamado de auxilio.

El gobierno extendió la búsqueda a 2.100 kilómetros cuadrados.

Phillips informó que, según cálculos oficiales, el ferry llevaba 179 personas a bordo, cifra superior a los 133 inscritos en la lista de pasajeros.

El naufragio es una enorme tragedia para este pequeño país anglófono de América del Sur, con algo menos de un millón de habitantes.

Port Kaituma se encuentra en el interior, en la región de Esequibo, y las embarcaciones navegan por el mar antes de adentrarse en un río para llegar al poblado de destino.

El Esequibo, un territorio de 160.000 km² rico en petróleo, ha sido administrado por Guyana durante más de un siglo y es el centro de una disputa territorial con Venezuela.

La cancillería venezolana expresó el martes su "solidaridad" ante el naufragio de la embarcación. Caracas "sigue con atención la situación de emergencia y transmite su más sincero deseo de éxitos en las labores de rescate", indicó en un comunicado.