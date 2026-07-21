Brasil dice que evitará retaliación a aranceles de EEUU

Brasil, la mayor economía de América Latina, es uno de los países más castigados en esta nueva ronda de aranceles de Estados Unidos.

El gobierno de Brasil dijo este martes que no buscará una retaliación al nuevo arancel del 25% que Estados Unidos le impuso a varios de sus productos y que entra en vigor este miércoles.

La sobretasa fue anunciada la semana pasada por Washington y provocó el rechazo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que prometió activar una ley de reciprocidad comercial en respuesta.

Este martes, Brasilia bajó el tono.

"La idea no es retaliar. (En un) ojo por ojo, lo que puede pasar es que los dos se queden ciegos", dijo el vicepresidente, Geraldo Alckmin, en una conferencia de prensa.

"En lo que dependa de Brasil siempre (habrá) negociación", agregó Alckmin, luego de reunirse con dirigentes de sectores afectados por los aranceles, como los fabricantes de calzado y maquinaria.

Los empresarios se opusieron a activar la ley de reciprocidad, aprobada por unanimidad en el Congreso en abril de 2025, en medio de la ofensiva arancelaria que el gobierno de Donald Trump inició contra decenas de países.

Brasil, la mayor economía de América Latina, es uno de los países más castigados en esta nueva ronda de aranceles de Estados Unidos.

El gobierno de Trump busca reconstruir su agenda comercial tras varios reveses legales que derogaron los tributos anteriores.

Washington impuso el gravamen del 25% en respuesta a lo que considera "prácticas comerciales desleales" de Brasil para impedir la entrada de productos estadounidenses.

Para Alckmin "la medida es injusta y totalmente descabellada" dado que la balanza comercial registra un superávit a favor de Estados Unidos.

La mayor economía latinoamericana también está entre varios países que podrían ser sujetos próximamente a aranceles del 12,5% por no imponer prohibiciones a la importación de bienes procedentes del trabajo forzado.

A menos de tres meses de las elecciones presidenciales, las sobretasas se perfilan como un importante punto de conflicto en la campaña que enfrenta a Lula con el senador Flávio Bolsonaro, hijo y heredero político del expresidente Jair Bolsonaro.