Robbie Williams aclara si consumió drogas en vivo tras su aparición en la final del Mundial

El artista participó en el espectáculo de clausura interpretando Desire , el himno oficial del Mundial 2026, acompañado por Nicole Scherzinger y Laura Pausini .

El cantante británico Robbie Williams salió al paso de los rumores que inundaron las redes sociales después de una escena registrada durante la ceremonia de clausura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, celebrada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Un video captado tras su actuación se viralizó rápidamente al mostrar un pequeño objeto blanco que cayó desde su boca hacia un micrófono mientras ofrecía una entrevista, lo que desató numerosas especulaciones sobre un supuesto consumo de cocaína durante una transmisión en vivo.

El artista participó en el espectáculo de clausura interpretando Desire, el himno oficial del Mundial 2026, acompañado por Nicole Scherzinger y Laura Pausini. Luego de finalizar su presentación, concedió una entrevista al medio alemán MagentaTV. Fue precisamente durante esa conversación cuando ocurrió el incidente que dio origen a miles de comentarios en plataformas digitales y generó un intenso debate entre los usuarios.

En las imágenes se observa cómo un pequeño objeto blanco cae desde la boca del intérprete mientras hablaba con el periodista. Williams intentó retirarlo del micrófono, pero terminó colocándolo sobre su frente, un gesto que incrementó la difusión del video y alimentó las interpretaciones sobre lo sucedido. La escena adquirió gran repercusión debido al historial público del músico relacionado con las adicciones.

Frente a la creciente ola de comentarios, Robbie Williams publicó al día siguiente un video grabado desde su cama para explicar lo ocurrido y responder directamente a las versiones que circulaban en internet. Su mensaje llegó después de que el clip alcanzara millones de reproducciones y se convirtiera en uno de los temas más comentados tras la final del campeonato.

La controversia también reavivó el interés por las declaraciones recientes del cantante acerca de su proceso de recuperación. A comienzos de julio, durante una entrevista con el diario español El País, habló sobre la transformación que ha experimentado en los últimos años y la manera en que enfrenta los desafíos personales sin volver a consumir sustancias.

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“No he bebido alcohol en 25 años. Esa parte no es difícil para mí. Lo difícil es afrontar la vida tal y como es. Pero ahora confío en mí mismo”.

En esa misma conversación profundizó sobre la ansiedad y explicó que actualmente no considera esos episodios como un factor que lo conduzca nuevamente a las drogas. El músico aseguró que ha desarrollado una mayor confianza en sí mismo y que enfrenta esas situaciones desde una perspectiva distinta a la de etapas anteriores de su carrera.

“No creo que porque tenga un día de ansiedad vaya a salir a consumir cocaína y recaer. Simplemente me siento con esa sensación y convivo con ella. Me conozco y confío más en mí que antes”.

Williams también reflexionó sobre el impacto que tuvieron las adicciones en su vida y reconoció que, si pudiera regresar al pasado, probablemente evitaría iniciarse en el consumo de alcohol y drogas. Sin embargo, admitió que esas experiencias forman parte de su historia personal y del camino que lo llevó a convertirse en el artista que es actualmente.

Tras su participación en la final del Mundial 2026, el cantante compartió un mensaje en Instagram para expresar su emoción por haber formado parte del evento. “Recordaré este día para siempre. Es difícil resumirlo en un video de Instagram, pero aquí hay una pequeña parte de la magia que viví hoy. Y qué increíble himno para capturar ese momento”. Además, felicitó a España por conquistar el título y reconoció el desempeño de todas las selecciones participantes. La actuación coincidió con la promoción de Britpop, su más reciente álbum de estudio, consolidando un nuevo momento en la carrera del reconocido artista británico.