Tini Stoessel y Rodrigo De Paul preparan su boda: revelan posible fecha, lugar e invitados

La relación entre ambos vuelve a ocupar el centro de la conversación pública tras conocerse nuevos detalles sobre el que sería uno de los eventos más esperados del espectáculo y el deporte argentino.

Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente su casamiento, recientes declaraciones y versiones difundidas por periodistas especializados apuntan a que los preparativos estarían avanzados, con una posible fecha, un exclusivo lugar para la celebración y una lista de invitados integrada por figuras de reconocimiento internacional.

Las especulaciones cobraron fuerza durante una entrevista que la cantante concedió al canal paraguayo Telefuturo en el marco de su gira Futtura. En plena conversación, Tini recibió una llamada telefónica de Rodrigo De Paul, momento que generó comentarios entre los conductores acerca del anillo que lucía en el dedo anular y reavivó los rumores sobre un compromiso.

Consultada directamente sobre la posibilidad de llegar al altar, la artista respondió entre risas sin cerrar la puerta a esa opción. «nos preguntan si nos casamos, pero yo todavía no dije nada», comentó inicialmente. Sin embargo, segundos después dejó una frase que fue interpretada como la señal más clara hasta el momento sobre los planes de la pareja: «puede ser, tenemos muchas ganas de casarnos».

El futbolista de la selección argentina también fue consultado sobre el tema y evitó confirmar una fecha concreta. No obstante, señaló que el único dato que podía compartir era que tendrá vacaciones a finales de año, una respuesta que muchos interpretaron como una referencia al período en el que podría celebrarse la ceremonia, aprovechando el receso de las competiciones internacionales.

A esas declaraciones se sumó la información aportada por la periodista Pilar Smith durante el programa LAM. Según explicó, la fecha inicialmente prevista habría sufrido modificaciones. De acuerdo con su versión, la boda ya no se realizaría en diciembre de 2025, sino que fue reprogramada para diciembre de 2026. Además, aseguró que personas del círculo más cercano ya conocen los planes y que varios invitados recibieron una invitación de manera informal.

La comunicadora también ofreció detalles sobre el período elegido para la celebración. Según indicó, el enlace se llevaría a cabo entre el 20 y el 28 de diciembre, coincidiendo con las vacaciones en Europa y Argentina, lo que facilitaría la presencia de familiares, amigos y destacados futbolistas que mantienen una estrecha relación con De Paul.

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Otro de los aspectos que habría quedado definido es el escenario donde se desarrollaría la ceremonia. Las versiones señalan a El Dok Haras, una reconocida estancia ubicada en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, como el lugar elegido para celebrar el matrimonio. El predio ya ha sido sede de importantes eventos sociales y bodas de reconocidas personalidades argentinas, consolidándose como uno de los espacios más exclusivos para este tipo de celebraciones.

La posible lista de asistentes también ha despertado un enorme interés. Al tratarse de dos figuras con proyección internacional en la música y el deporte, se espera la presencia de invitados de alto perfil. Entre los nombres mencionados por Pilar Smith aparecen Lionel Messi, Chris Martin y Alejandro Sanz, además de varios integrantes del entorno de la selección argentina y referentes de la industria musical.

La historia de amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ha atravesado distintas etapas desde que comenzaron los rumores sobre su relación en 2022. Tras un período de separación durante 2023, ambos retomaron el vínculo y volvieron a mostrarse juntos en 2025, dejando atrás las especulaciones sobre una ruptura definitiva. Ese reencuentro fortaleció nuevamente la relación y alimentó las versiones sobre un futuro en común.

Mientras la pareja mantiene la reserva sobre sus planes personales, las declaraciones recientes y la información difundida por periodistas especializados continúan alimentando las expectativas de sus seguidores. Todo indica que la posible boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul podría convertirse en uno de los acontecimientos más destacados del entretenimiento argentino, reuniendo a reconocidas figuras de la música, el fútbol y el espectáculo en una celebración que ya genera enorme expectativa.