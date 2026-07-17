Farruko revela por qué se alejó de la iglesia cristiana y expone su difícil experiencia

El cantante puertorriqueño volvió a generar conversación tras compartir detalles inéditos sobre su relación con la fe cristiana y las razones que lo llevaron a distanciarse del sistema congregacional.

Durante una reciente entrevista, el artista Farruko explicó que, después de hacer pública su conversión religiosa, comenzó a sentirse utilizado dentro de algunos espacios eclesiásticos, una situación que terminó afectando su experiencia espiritual y lo llevó a replantear la forma en la que viviría sus creencias.

Las declaraciones surgieron durante su participación en el podcast de Benny Benni, donde el intérprete habló abiertamente sobre los desafíos que enfrentó tras convertirse al cristianismo. La conversación tomó un giro profundo cuando el presentador mencionó que, en ocasiones, las figuras públicas son vistas dentro de algunas congregaciones como una oportunidad para obtener beneficios económicos, una percepción con la que Farruko aseguró sentirse identificado.

Al recordar aquella etapa, el artista expresó que su paso por distintas iglesias estuvo marcado por situaciones que le hicieron perder la confianza en el modelo congregacional. “La palabra lo dice. En la misma iglesia está el enemigo, el mismo diablo está ahí metido corrompiendo a las personas… Claro (que te ven con signo de dinero). Yo iba y las veces que fui en ese momento, el culto me lo dedicaban a mí”, manifestó durante la entrevista.

El cantante explicó que esa atención especial le resultaba incómoda porque consideraba que desviaba el propósito principal de los encuentros religiosos. Según relató, muchas personas acudían a esos espacios buscando apoyo emocional y espiritual, mientras que su presencia terminaba convirtiéndose en el centro de la reunión. En ese contexto, compartió una reflexión sobre lo que vivió en aquellas congregaciones: “habiendo gente con más necesidad que va con depresión. Es un hospital, ¿me entiendes? Ahí no es un farandulero de tengo un fulano congregándose en mi iglesia, ahí va la gente que necesita esa palabra, que necesita ser escuchada (…) uno se vuelve una distracción, por eso dije: ‘en el sistema congregacional yo no me voy a meter’ porque lo que quieren es acaparar y sacar provecho”.

Las palabras del intérprete reflejan una diferencia entre su experiencia personal con la espiritualidad y el funcionamiento de determinadas comunidades religiosas. Farruko dejó claro que su decisión no significó abandonar su fe, sino tomar distancia de un entorno en el que consideró que el protagonismo de las figuras públicas terminaba eclipsando las verdaderas necesidades de quienes acudían en busca de orientación.

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La transformación espiritual del artista comenzó oficialmente el 12 de febrero de 2022, cuando anunció su conversión al cristianismo durante un concierto celebrado en el FTX Arena de Miami. Aquella noche sorprendió a sus seguidores al ofrecer disculpas por parte del contenido de su repertorio y anunciar que emprendería un cambio tanto en su vida personal como en su carrera musical.

Meses después, en octubre de 2023, el reguetonero explicó cuál fue el episodio que marcó ese giro definitivo. Según narró, atravesó una experiencia que interpretó como un momento límite para su vida. “Estaba en mi mejor momento, en el éxito. Yo iba de camino a un show y no sé qué me dio. Yo siento que me empiezo a despegar de mi cuerpo, siento que me estoy muriendo. Cuando lo siento, les digo a la gente de mi alrededor que llamaran al hospital. Mi corazón va muy rápido y siento que el cuerpo no me está haciendo caso”, recordó.

Tras ser atendido médicamente, el cantante aseguró que comenzó un profundo proceso de reflexión sobre sus prioridades y su propósito. Al explicar las conclusiones que extrajo de aquella vivencia, afirmó: “Lo que me pasó ahí, yo siento que la muerte me visitó. Sentí lo que sienten las personas que se están muriendo. Estaba lamentándome de las cosas que no cumplí, cuando fui al hospital no tenía nada”. Desde entonces, Farruko sostiene que continúa fortaleciendo su fe desde una perspectiva personal, alejándose del sistema congregacional que, según sus propias palabras, dejó de representar el camino que buscaba seguir.