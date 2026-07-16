Tekashi 69 pierde su casa tras la eliminación de Francia en el Mundial 2026

El cantante aseguró públicamente que apostaría su casa a una victoria de Francia , pero el resultado terminó favoreciendo a España , que avanzó a la gran final del torneo tras imponerse con autoridad por 2-0.

El artista urbano Tekashi 69 volvió a convertirse en tendencia en redes sociales, aunque esta vez no fue por un lanzamiento musical ni por una polémica personal, sino por una arriesgada apuesta deportiva relacionada con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Horas antes del encuentro, el intérprete publicó un video en su cuenta de X, antes Twitter, en el que manifestó su confianza absoluta en el conjunto francés. En la grabación afirmó que pondría en juego alrededor de 200 mil dólares, mientras que en el mensaje que acompañó la publicación aseguró que incluso apostaría su vivienda, sin ofrecer mayores detalles sobre el valor real del inmueble o las condiciones de la apuesta.

Durante el video, el artista expresó con seguridad: “Yo soy el mejor apostando, nunca he perdido en unos cuartos de final”. Sin embargo, la confianza no fue suficiente para evitar una derrota que rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, donde seguidores y figuras del entretenimiento aprovecharon el desenlace para bromear sobre la situación.

Uno de los comentarios más virales fue el del cantante Mora, quien respondió con un breve mensaje que acumuló numerosas interacciones. El artista escribió: “Perdiste tu house”, una frase que rápidamente fue compartida por miles de usuarios y que se convirtió en uno de los comentarios más destacados tras el compromiso.

Mientras la conversación digital giraba alrededor de la fallida apuesta de Tekashi 69, sobre el terreno de juego España ofrecía una actuación sólida que le permitió dejar fuera a una de las selecciones consideradas favoritas para conquistar el campeonato. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente mostró equilibrio, disciplina táctica y eficacia para neutralizar el potencial ofensivo francés.

El primer golpe llegó en la primera mitad gracias a Mikel Oyarzábal, quien transformó un penalti después de una acción protagonizada por Lamine Yamal, cuya velocidad provocó la infracción dentro del área. El delantero español no desaprovechó la oportunidad y abrió el marcador para encaminar a su selección hacia una nueva final mundialista.

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En la segunda parte, Pedro Porro amplió la ventaja tras una destacada combinación colectiva liderada por Dani Olmo, dejando a Francia con un panorama muy complicado. El equipo de Didier Deschamps intentó reaccionar mediante modificaciones en su alineación, pero nunca encontró la fórmula para romper el orden defensivo de la selección española.

Las principales figuras francesas, entre ellas Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, estuvieron lejos de su mejor nivel. España controló los espacios, redujo las opciones ofensivas de su rival y administró con inteligencia la ventaja hasta el pitazo final, asegurando un boleto histórico a la disputa por el título.

El triunfo confirmó el excelente momento del conjunto español, que ha consolidado una nueva generación dorada respaldada por un funcionamiento colectivo sobresaliente. Sin depender exclusivamente del talento individual de Lamine Yamal, el equipo encontró respuestas en cada línea y exhibió la profundidad de una plantilla preparada para competir al máximo nivel.

Con esta victoria, España disputará la final del Mundial 2026, donde buscará conquistar su segundo campeonato del mundo frente al ganador de la otra semifinal entre Argentina e Inglaterra. Al mismo tiempo, la eliminación francesa dejó como una de las imágenes más comentadas la apuesta perdida de Tekashi 69, cuya confianza en los Bleus terminó convirtiéndose en motivo de burlas y conversación en las plataformas digitales tras uno de los partidos más importantes del campeonato.